Llega el Super Bowl: ¡Que empiece el espectáculo!

Con una puesta en escena fresca, corporal e inmersiva, CAMI será la única protagonista del universo musical y escénico de “Anna está Alucinada”, gira que la llevará de vuelta a recorrer diversas regiones del país durante este primer semestre.

Parte de su proyecto musical Anna, con el cual presentó en noviembre el EP ‘ANNA Vol.1 LOS AMANTES’, la artista nacional comenzará su recorrido el 28 de marzo en el Teatro Municipal de Santiago, monumento nacional y escenario fundamental para las artes y culturas de nuestro país; para seguir el 10 de abril en el Teatro Municipal de Temuco.

De esta manera, CAMI continuará con fechas por teatros de La Serena, Frutillar, Rancagua, Viña del Mar y Chillán, para terminar el 25 de mayo en el Teatro Regional del Maule, en Talca, completando un recorrido por espacios insignes y de realce artístico de cada región a visitar.

En el caso de Rancagua, con fecha confirmada para el 17 de mayo, Cami llega para reencontrarse con su fans en el Teatro Regional Lucho Gatica de la ciudad: «¡Estoy súper emocionada de volver después de tanto tiempo al Teatro Regional Lucho Gatica! Me alegra poder llevar este show “Anna está Alucinada”a un espacio seguro para el arte donde tanto ustedes como yo seremos espectadores de un espectáculo multisensorial de primer nivel», expresa.

Durante esta gira, CAMI interpretará las canciones de su nueva producción, además de reversiones de sus temas más conocidos. Su actual proyecto, descrito como “profundo y sensorial”, implica un concepto inédito, rupturista y sólido, exponiendo en vivo sus dotes performáticas, con una propuesta de flauta traversa –la cual interpreta desde los 5 años–, sintetizadores y pedales, donde la propia CAMI estará mezclando de manera inédita ante el público.

“Estoy en un momento de mucho crecimiento artístico, emocional y espiritual. El arte y la música me guían, me llevan a conocer cosas de mi que también voy creando a partir de referencias, de mundos que estoy descubriendo, de emociones que estoy viviendo, entonces creo que es primera vez que en mi carrera donde no solamente me estoy atreviendo a hacer algo distinto, sino que hay un crecimiento con esto. Y hay mucho estudio detrás, hay mucha disciplina personal, para que luego a nivel profesional se vean todos estos cambios que han sido transformadores y transgresores conmigo misma”, extiende sobre este proceso.

El EP ‘ANNA Vol.1 LOS AMANTES’, que incluye cinco canciones más un interludio, fue grabado íntegramente en el sur de Chile, por más de dos meses. Y así como su primera parte fue presentada en vivo en el Teatro Coliseo en diciembre, su segunda parte se lanzará durante este año, y será la cantautora quien lo presente en varias instancias transformadoras para su carrera.

Las entradas para la gira de «Anna está alucinada» están a la venta bajo sistema Passline y Ticketpro (Rancagua).