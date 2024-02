Adiós amigo y director.

Como un desafío y un proceso de crecimiento constante. Así define Alejandro Pérez, operador mina en el nivel Sub 6 de la Mina Norte, los casi 16 años que lleva trabajando en Codelco División El Teniente. “Fue un desafío, porque cuando ingresé, había comenzado a estudiar construcción civil en paralelo, pero se logró, con mucho esfuerzo y el apoyo de la familia”, cuenta.

Y si bien sus labores estos últimos años han estado en el área de Perforación y Tronadura (PyT), como equipo vivieron una etapa de reconversión que, en los últimos meses, los ha abocado a otras tareas.

¿De qué se trata tu trabajo?

Específicamente en tronadura nos dedicamos a generar mineral para la producción mediante el uso de explosivos. Aunque hoy, desde el evento sísmico que tuvimos en junio del año pasado, todo el personal de PyT nos trasladamos a Mantención y Reparación (“MyR”, como le llaman en la mina), que es básicamente levantar el área que tuvo afectaciones.

Específicamente reparamos acodamientos de las galerías. La galería se divide en el techo, que es la corona y luego la caja. Entre la caja y el techo está el acodamiento, es la curva que se genera en la galería. Instalamos pernos, mallas y luego una empresa colaboradora finiquita el trabajo con shotcrete (hormigón proyectado) para entregar el área a producción.

Para hacer este trabajo nos capacitaron, ya que nuestra experiencia era de perforación y tronadura, no en mantención. Luego comenzamos a hacer estas tareas, en las que nos coordinamos con los jefes de proceso, jefes de turno, el encargado de Mantención y Reparación y los líderes de los equipos, que nos encargamos de las áreas que necesitamos reparar con trabajos menores. Reparamos los acabados, donde trabaja un operador de grúa y dos o tres personas más que están en el canastillo haciendo el trabajo manual, apretar tuercas, pernos y perforar para instalar las mallas.

¿Cuánto tiempo llevas en El Teniente?

El 26 de mayo voy a cumplir 16 años en Codelco. Mayoritariamente he estado en producción, llegué primero a Diablo Regimiento, al proceso de extracción.

Pero antes de eso estuve en una empresa contratista, hacíamos la mantención a los chutes de traspaso (equipos que transportan material de un proceso a otro) en Colón Alto. Estuve dos años y medio en ese trabajo, mientras veía los anuncios en la página web de Codelco para postular y, al mismo tiempo, sacaba mi técnico en construcción. Hasta que me llamaron, después de casi 11 meses.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La relación con mis compañeros. Me gusta también liderar, guiar equipos de trabajo. Y creo que acá, en Perforación y Tronadura, he conocido compañeros que tienen ese mismo ímpetu, entonces se hace muy fácil comunicarse y coordinar el trabajo, que conlleva riesgos, por lo que debemos estar siempre atentos.

¿Cómo describirías estos casi 16 años en El Teniente?

Es un proceso de crecimiento para mí. Llegué de una manera y en estos momentos me siento de otra. La división me ha dado la oportunidad para crecer y herramientas también para cumplir, que a medida que voy concretando proyectos, me han generado un crecimiento personal.

He pulido ese liderazgo, conseguí herramientas que también he podido traspasar a mis hijos, eso me ha generado bienestar y un sentimiento de plenitud.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Es algo especial, porque ese sentimiento de agradecimiento, de plenitud que comentaba antes, tengo la posibilidad de entregárselo a todos los chilenos y chilenas. Siento que el trabajo que hago acá tiene un mayor significado, porque sé lo que se siente tener ese bienestar y es gratificante tener la posibilidad de entregarlo a millones de personas.