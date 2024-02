Seremi de Gobierno por incendios forestales:

La semana que recién pasó fue muy angustiante para cientos de familias del secano costero. Grandes incendios forestales en Navidad, La Estrella, Litueche, Pumanque y Las Cabras, arrasaron con más de 8 mil hectáreas de praderas y bosques, así como también destruyeron alrededor de 70 viviendas.

En ese sentido, el seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, quien estuvo el fin de semana recorriendo la zona afectada por el fuego, puntualizó que “Como Gobierno estamos tremendamente preocupados por esta situación, afortunadamente en la región de O’Higgins no tenemos víctimas fatales lo cual nos deja tranquilos, pero de todas formas alertas en función de proteger a la ciudadanía”.

Al respecto, comentó que hay un despliegue territorial de parte de los organismos estatales más el aporte de privados, los cuales han permitido un trabajo rápido y coordinado para poder atacar los focos existentes aún en la zona.

“Este despliegue permitió que, durante el primer mes del verano tuviéramos poca incidencia en incendios en la región comparado con el año anterior, un tercio del total de 2023. Por cierto, que, esos números, han sido castigados por la inclemencia del fuego”, y que, tras ver lo sucedido en Viña del Mar y Quilpué, “acá estamos desplegados en terreno, el delegado regional, las delegadas provinciales, y generando todos los enlaces necesarios con las municipalidades”, lamentando también la pérdida de un más de un centenar de personas.

“Estuve en Las Cabras, en terreno, viendo cómo se despliegan bomberos, Carabineros, los equipos de CONAF, de SENAPRED. Pude ver como se desplegaron dos avionetas y dos helicópteros, avionetas que venían de la región del Maule, y se están destinando todos los recursos que podemos destinar”, dijo, dando cuenta que, ante cualquier foco detectado, se mueven los recursos para poder atacar el incendio.

Es por eso que, recalcó, “queremos hacer un llamado a la certeza de que el Gobierno está en terreno y va a continuar en terreno. Me tocó ver la situación de don Luis Sánchez, en Las Cabras, quien perdió su vivienda y ya se están haciendo las coordinaciones para poder instalar una vivienda de emergencia”.

Este año, como se dijo, las condiciones climáticas y de combustible natural han contribuido al incremento de los siniestros. Sobre eso, la autoridad regional, señaló que “este año se vio acrecentado por el pasto. Si uno recorría en septiembre el secano estaba todo verde, pero ahora está todo seco. Nosotros estamos llamando a la prevención, se han hecho todas las coordinaciones necesarias con SENAPRED, con CONAF, con la División El Teniente, con Agrosuper y la CORMA”.

Así mismo, Carlos Carrasco indicó que “afortunadamente, para nosotros, las zonas que están siendo amagadas por los incendios tienen un índice de población bastante menor a la zona más cercana a la cordillera. Hacia la costa baja la cantidad de personas que están habitando, lo que afortunadamente nos permite no tener víctimas fatales ni heridos graves”, y, “decirle a la ciudadanía que extremen las medidas de seguridad, que no hagan fuego en lugares donde pudiera saltar una chispa, ojalá no ocupar galleteras, no cortar el pasto con cortadoras eléctricas porque pueden saltar chispas, de hecho así ha ocurrido y que no quemen basura”.

Cabe consignar que, el jueves, expresó, “estaremos en Navidad y después en La Estrella, para poder brindar la mayor cantidad de atención, como por ejemplo sacar carnet a la gente que los perdió en los incendios”. Lo anterior, con una serie de servicios públicos que concurrirán a estas comunas.