HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE FEBRERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tras un fin de semana un tanto agitado, necesitarás hoy más tranquilidad o perderás el control a las primeras de cambio. Procura aparcar los temas personales y examina detenidamente el trabajo que tienes atrasado para ponerlo al día.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las cuestiones económicas se complican por los gastos inesperados que aparecen en estos días: nada grave, pero tendrás que dedicarle un tiempo que en ocasiones no sabrás de dónde sacar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El fin de semana te ha dejado algo tocado emocionalmente, y te vendrá muy bien sumergirte hoy en el trabajo para olvidar actitudes de algunas personas que te han decepcionado.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El fin de semana te ha hecho ver algo claro en tus relaciones sentimentales: debes preocuparte de mantener los canales de comunicación para que tu pareja pueda hacer visibles sus problemas y que tú te enteres a tiempo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Las influencias familiares o de amigos te harán interesarse por formas de alimentación alternativas, algo que notas que tu cuerpo está pidiendo de alguna manera pero no sabes cómo afrontar. Ahora será el momento.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No afrontes grandes inversiones en estos momentos, debes ser más moderado en el gasto porque surgirán pequeñas dificultades económicas en tu inmediato futuro. Un golpe de surte en los juegos de azar podría tapar algunos agujeros.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No confíes demasiado en las personas que tienes alrededor en el trabajo, muchos son buenos amigos, pero hay uno al que no le gustas un pelo y te tiene mucha envidia. No es mala persona, pero no va a permitir que le hagas sombra en ese proyecto nuevo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si te dedicas a cualquier actividad de tipo creativo, hoy estará en racha, porque tus ideas se plasmarán rápidamente en el trabajo, y las horas serán tan productivas que tendrás un montón de tiempo libre para disfrutar con tu gente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Acontecimientos de calado podrían hoy impresionarte muy especialmente, en sentido positivo o negativo. No podrás dejar de pensar en ello ni un momento. Vigila tu alimentación, de lo contrario puedes tener molestias estomacales.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Saturno, el planeta de las responsabilidades, de la organización y el método, te pondrá en la senda de las tareas que no puedes aplazar ni por un momento. Un poco de ayuda exterior no te vendrá mal, así es que no seas egocéntrico.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás hoy la necesidad de contactar con las personas que te entienden, esas con las que puedes desahogarte sin necesidad de muchas explicaciones. De paso, te caerá algún consejo que te ayudará a salir del atolladero.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las inquietudes culturales o de formación que habías aparcado por falta de tiempo ocupan cada vez más tiempo en tus preocupaciones, de forma que te buscarás la manera de hacer un hueco para cumplirlas; esta vez, no dejarás pasar la ocasión.