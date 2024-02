PDI recuperó piezas de bicicleta de alta gama robada en 2023

“Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos…Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones…porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias” (Daniel 9:17-18).

Según el diccionario enciclopédico “Biblia y Teología” la palabra ruego significa: Oración, Petición, Súplica insistente, haciendo gesto de mano extendida a otro.

Es como la experiencia de un soldado desgastado, cansado y abrumado, atrapado en un agujero, donde se encuentra completamente solo, y ya no le queda nada de vida, así que rompe una rama de un árbol y amarra a ella su camisa blanca, la levanta y sale gateando de su trinchera, suplicando: “¡Me rindo, me rindo!” “Ya no puedo pelear más esta batalla.”

Por lo tanto, rogar es rendirse de una forma incondicional a Dios es una entrega total de nuestra voluntad y de nuestros caminos, podemos por lo tanto hacer nuestras las palabras del soldado diciendo: “Ya no puedo pelear más esta batalla.”

Daniel en su oración y ruego decía: ““Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos…Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones…

Daniel tenia plena seguridad de que su ruego, su oración llegaría a los oídos de Dios, por esta razón clama por misericordia, porque sabía Daniel, que, a causa del pecado, el pueblo merecia el castigo de Dios, sin embargo, estaba confiado en las misericordias de Dios.

La palabra de Dios nos dice que sus “misericordias son nuevas cada mañana y que por su misericordia no hemos sido consumidos,”

En nuestras desolaciones, angustias tristezas, aflicciones, Debemos levantar nuestra bandera blanca y rendirnos ante Dios. Debemos de clamar y rogar a Dios para que su misericordia nos alcance. Al igual que Daniel podemos decirle a Dios: “Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones”

Anuncios

La oración es el medio de comunicación que tenemos, los hijos de Dios para conversar con el Padre nuestro, que conoce cada área de nuestra vida, con el fin de que pueda dar respuesta a nuestros ruegos y traer paz a nuestra alma.

La Palabra de Dios nos dice:

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.