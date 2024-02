Verano y drogas: Una relación peligrosa que se fortalece en esta época

Más de 8 mil hectáreas afectadas por el fuego en menos de una semana. La afectación en la región de O’Higgins por los incendios forestales no para y actualmente decenas de viviendas fueron destruidas por estos siniestros.

Comunidades enteras fueron evacuadas, todo por personal de Bomberos, CONAF y Ejército, además de otras instituciones que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder contenerlos.

Estas 8 mil y tantas hectáreas equivalen a que se han visto afectadas más de 5 mil 200 canchas de fútbol, esa es la superficie de la afectación.

En la última jornada, mientras varios de los focos en Navidad, Litueche, La Estrella y Las Cabras estaba contenido, el trabajo se concentró en Pumanque y Lolol. Aquel siniestro, que comenzó el viernes ya había cruzado el límite comunal por las serranías colchagüinas.

Lamentablemente, la condición en el verano no variará y tendremos que seguir informando de incendios forestales en febrero y seguramente marzo.

No queda más que seguir atentos, no bajar la guardia y en caso de estar cerca de una evento así, acatar las órdenes de la autoridad si se hace necesario evacuar. Y no es majadería repetirlo, un ejemplo claro de la violento que pueden ser estos incendios es lo que pasó en Viña del Mar y Quilpué. Miles de casas destruidas y familias que perdieron todo. Imágenes así no queremos que se repitan en nuestra región.

Por: Ricardo Obando, Jefe de Informaciones.