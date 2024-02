Azconzábal sigue aguardando por un delantero

A pocos días del estreno en sociedad del plantel de O’Higgins 2024 el DT Juan Manuel Azconzábal tuvo palabras respecto justamente a la conformación del grupo de futbolistas y si aguarda o no por un elemento más.

En ese sentido, desde la misma gerencia deportiva, expresaron previamente que resta por sumar un extremo por la izquierda para dar por cerrado el plantel, pero el DT, sin aclarar la posición, sentenció que siguen buscando a alguien en ofensiva.

De momento, seis jugadores han llegado a la institución, es decir, se ha renovado prácticamente el 50 por ciento de los elementos que partieron, pero, agregando a los canteranos que subieron al primer equipo más los que regresaron de préstamo, el número se incrementa a 13 futbolistas nuevos.

“Tenemos que seguir en la búsqueda de variantes ofensivas. Uno a veces puede buscar características necesarias dentro del plantel o variante y también puede buscar jerarquía. Si no es lo que uno busca, pero le da un salto de calidad al equipo, no me negaría”, recalcó. Esto último, siempre y cuando aparezca una oportunidad de mercado que se pueda tomar.

UN MEJOR RENDIMIENTO

Así mismo, el Vasco dijo que “nosotros necesitamos tener variantes en el plantel, tener un equipo versátil en los 90 o 100 minutos que se juegan ahora, o en la semana tener la posibilidad de cambiar, más allá de las salidas e incorporaciones. Quizás en algunos jugadores no tengamos las características que tenían otros, intentaremos compensarlo desde el juego con situaciones futbolísticas”, recalcando que “buscamos que el equipo tenga un rendimiento superior al del año pasado, más allá de las individualidades que partieron”.

Ahora bien, en este mes y días de pretemporada, añadió que “lo que buscamos en este breve proceso de un mes, es que el equipo futbolísticamente tenga un rendimiento superior al del año pasado y bienvenido sea si terminamos de completar el plantel”.

Lo anterior, considerando que hay muchos elementos recién llegados. “En el plantel más del 60 por ciento son jugadores nuevos, contabilizando juveniles. Lo estamos haciendo de buena manera, estamos en la búsqueda de la mejor expresión futbolística”.

Finalmente, y de cara a la temporada venidera, manifestó que en el Monasterio Celeste están “con la ilusión y expectativas lógicas cada vez que comienza una nueva etapa”, y que “los objetivos son llegar lo más alto posible, y que O’Higgins sea competitivo para ganar”.

O’Higgins se estrenará en sociedad el sábado a las 20 horas cuando reciba a Magallanes en la Noche Celeste. La jornada se iniciará a una hora antes, con la presentación de los jugadores. Cabe consignar que, las puertas del Estadio El Teniente, se abrirán a las 17.30 horas.