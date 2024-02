Carabineros detiene a dos personas por contrabando de cigarrillos en feria libre

Cuando las campanadas de la Catedral de Rancagua anunciaban las 12:00 horas del mediodía de este miércoles, se inició la santa misa en memoria del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien falleció la tarde del martes en un accidente aéreo en Lago Ranco, región de Los Ríos.

Importantes personalidades de la vida política de la región de O´Higgins y vecinos de la comuna de Rancagua asistieron para elevar sus oraciones por el eterno descanso de quien fue presidente de Chile durante dos períodos, responso que estuvo a cargo del Obispo de Rancagua, Monseñor Guillermo Vera Soto.

Entre los asistentes a la misa, estaban el gobernador Pablo Silva Amaya; el delegado presidencial, Fabio López; la delegada presidencial de Colchagua, Marta Pizarro; el Seremi de gobierno, Carlos Carrasco; así como también los diputados por la región de O´Higgins, Natalia Romero; Diego Schalper y Eduardo Cornejo.

Durante la misa monseñor Vera Soto inició el servicio religioso con la lectura del libro del Apocalipsis, dando gracias y rezando por un hombre que también quiso servir a su tierra y a su gente.

Mencionó el obispo que iniciando la misa se leyó la primera lectura tomado del libro del Apocalipsis “Revisen a los que mueren en el señor, que pueden llegar descansados y sus obras les acompañen”, refiriéndose a la obra que dejó el ex presidente Sebastián Piñera.

Refirió que en las últimas horas se han escuchado distintos testimonios de familias, amigos y de gente que pensaba como él (presidente Piñera), pero todo destacaba en el ex presidente, en su capacidad de trabajo, de buscar solución a los problemas.

“Hoy día con la palabra de Dios, le decimos descansa y que tus obras te acompañen”, fueron parte de las palabras pronunciadas por el máximo representante de la iglesia católica en la capital regional.

Expresó además, que “hoy día cada uno de nosotros a rezar por él, pensar en la tarea que hoy día queda en nuestras manos, los que aquí quedamos, seguir trabajando por la grandeza de nuestra Patria”.

Un pequeño altar colocado en el púlpito de la catedral con la foto del Expresidente Sebastián Piñera, custodiada por la bandera nacional, resaltaba en la ceremonia, y que permanecerá mientras continúen los actos religiosos.

Gobernador Pablo Silva Amaya: “Apena a toda la nación”

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, fue consultado a su salida del templo y manifestó palabras de pésame a familiares, amigos, simpatizantes y a todo el pueblo de Chile, por la pérdida del expresidente Sebastián Piñera.

“Una situación que nos apena a toda la nación y reconocemos el trabajo que realizó en dos periodos distintos como presidente de la República y toda nuestra solidaridad con sus seres queridos”, expresó el mandatario regional.

Delegado Fabio López: “Una gran pérdida para el país”

El delegado presidencial, Fabio López envió palabras de condolencias a la familia del ex presidente Sebastián Piñera, a sus amigos, adherentes y ex colaboradores y expresó que “es una pérdida sorpresiva (…) y morir trágicamente es una gran pérdida para el país” y destacó la trayectoria pública del ex mandatario.

El delegado anunció que el decreto de duelo nacional tiene un alcance para las actividades del gobierno y señaló que quedan suspendidas todas las actividades con carácter de festejos que tenga que hacer el gobierno.

Resaltó López, que el ex presidente Piñera deja como legado su accionar durante el estallido social, donde logró “entre luces y sombra” sacar un proceso adelante. Además, el rescate de los 33 mineros y la conducción de la pandemia, son hechos que ha destacado también, el propio presidente Gabriel Boric.

Diputado Diego Schalper: “Un enamorado de Chile”

El diputado Diego Schalper, dijo que la mejor manera de rendirle un homenaje al presidente Piñera, es tomar lo que siempre les decía: “trabajar incansablemente por defender la libertad, la democracia y trabajar por los que más lo necesitan”.

Dijo que Sebastián Piñera era “un enamorado de Chile”, además incansable y una capacidad infinita de sobreponerse a la adversidad, siempre optimista y mirando hacia adelante.

“Si realmente queremos homenajearlo, tenemos que dimensionar la fuerza y el coraje que tuvo Sebastián Piñera en decisiones difíciles que le tocó tomar”, señaló Schalper.