Director del Servicio de Salud: “Espero que el 1 de marzo asuma el nuevo director del Hospital Regional”

El director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, abordó diversas problemáticas en una entrevista en exclusiva a Diario El Rancagüino en que dio respuestas a la crisis en que está inmerso el Hospital Regional ante la falta de especialistas, de insumos y asignaciones, donde indicó que se están implementando soluciones a corto y mediano plazo, como la incorporación de médicos becados y telemedicina a partir del 1 de marzo. También se están evaluando soluciones para Otorrinos y Anestesiólogos.

Se abordaron iniciativas para reducir listas de espera, como el convenio con FALP para oncología. Además, se trabajará en nuevos hospitales en Rengo, Pichilemu y San Vicente, con proyectos de infraestructura ya en marcha. Se destacó el compromiso con la conservación de hospitales existentes, como en Pichidegua y Graneros.

En la cita, el directivo, se refirió a las contingencias en el Hospital Regional, como problemas en la climatización, indicando que se está trabajando en soluciones. Respecto a la elección del nuevo director para el principal recinto asistencial de la ciudad dijo que se enfatizará en competencias técnicas.

En relación con la ejecución presupuestaria en APS, se está asignando más tiempo a los municipios para ejecutar proyectos que llegaron tarde. En cuanto al cambio de sede del Servicio, se está considerando la construcción de un nuevo edificio, pero la obtención de financiamiento es un desafío.

FALTA DE ESPECIALISTAS.

Luego de la denuncia realizada por la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, respecto de la falta de especialistas y falta de estímulos, ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo profesional con apoyo de los gremios y parlamentarios ¿Cuál es la respuesta del Servicio de Salud O’Higgins ante este tema?

R.- Con la Presidenta del Colegio Médico, hubo una reunión donde se está formando una mesa de trabajo con el Colegio Médico, con el Servicio de Salud, el Senador Castro nos apoyó en esta mesa donde vamos a revisar la asignaciones de la especialidades, pero esto es multifactorial, no solo tiene que ver con las asignaciones. Tiene que ver con otros temas, por ejemplo, la asignación de dermatólogo ya está en el tope. Hay proyectos que son de corto y largo plazo para dar soluciones.

Agregó que, desde la repartición pública, se están implementando diversas acciones para abordar los desafíos para la salud de la región desde la dirección de servicio, desde la falta de especialistas hasta mejoras en infraestructura y proyectos de conservación.

¿Qué pasa con la especialidad de dermatología?

R.- Los de corto plazo, estamos avanzando y esperamos que el 1 de marzo, tengamos becados de 3° año de la USACH atendiendo en el Hospital Regional, queremos partir en dos semanas en la derivación de toda la interconsulta de Atención Primaria de Salud (APS) a Hospital Digital en especialidad de dermatología y eso no va a reducir entre un 60 a 70 por ciento la demanda, se van a resolver ahí y no es necesario pasar a la atención secundaria.

De las restantes derivaciones, esperamos en este grupo de médico que van a están en rotativas en el Hospital Regional, lo que no se resuelva en APS, lo podrían resolver los médicos que están haciendo 3° año de dermatología.

Además, va haber una plataforma a través de USACH que va a permitir una resolución en tiempo real con médicos especialistas del Hospital El Pino que es el centro formador de dermatología de la USACH, que en línea van a resolver la duda el médico tenga en el Hospital Regional.

Hay cobertura asegurada por el 2024, a partir del 1 de marzo, y algo que los médicos no puedan resolver en tiempo real, lo van a poder resolver con sus médicos tutores del Hospital del Pino y estos médicos formadores van a venir –según sea la necesidad- a hacer las cirugías que se permitan de esta forma de trabajar.

¿Y en plazos más largos?

R.- En el mediano plazo, tenemos dos médicos PAO (Período Asistencial Obligatorio), médicos que vienen a devolver su especialidad. Uno que ya estaba con carpeta para O’Higgins, más uno que va a otra región, pero estamos tratando que sea de nosotros y lo más probable es que también sea de nuestra región, esperamos que a finales del 2024 ambos médicos estén físicamente en el Hospital Regional, que serían 88 horas para el HRR para dermatología.

¿Qué pasa con los otorrinos?

R.- Con otorrinos estamos viendo una forma parecida, dentro de un par de semanas esperamos tener algo más concreto. La idea es lo mismo, atraer médicos que estén devolviendo especialidad y alguna forma de telemedicina que nos permita resolver este tema. No tenemos nada concreto, tenemos algún proyecto, pero no concreto como dermatología.

¿Y para los anestesiólogos cuál es la situación?

R.- En anestesiología se va a hacer con la Universidad Diego Portales rotativa de médicos en formación con apoyo de médicos tutores en el Hospital Regional. Ya existen estos convenios tanto con la USACH como con la Universidad Diego Portales. Esto nos permite levantar más pabellones, una de las debilidades que ha planteado el gremio. Hoy se están levantando alrededor de 10 pabellones diarios, y con eso estaríamos levantando 12 pabellones diarios.

El Ministerio nosotros nos está apoyando en una estrategia que se llama CRR (Centro Regional de Resolución) donde un pabellón en específico, se le da un carácter de mayor resolutividad. Actualmente estamos teniendo entre 3,5 a 4 cirugías por pabellón, y deberíamos hacer alrededor de 8 cirugías en este pabellón. Son cirugía más corta que nos permite ir reduciendo las listas de espera.

Esperamos en abril tener en funcionamiento este CRR, el principio es un pabellón y la idea es llegar a tener tres pabellones de Alta Resolutividad para ir mejorando nuestra actividad quirúrgica.

¿Cómo el Hospital Regional está cubriendo la falta de otorrinos, dermatólogos, oncólogos, neurólogo, gastroenterólogos, oftalmólogo, nefrólogos, cardiólogos, cirujanos, psiquiatras, en suma, de especialistas que no hay en el recinto asistencial?

R.- Esto de las listas de espera y de falta de especialidades no es solo un tema de nuestra región, estamos insertos en una red y cuando no tenemos una especialidad derivamos a nuestro centro de resolución que es Santiago que también están copados y baja oferta.

Cada uno de los temas que se plantearon, desde hace tiempo estamos trabajando y se está aterrizando con la información ya entregada.

LISTAS DE ESPERA

¿Qué pasa con las más de 120 mil personas en Lista de Espera -quirúrgica y no quirúrgica- en la Región, que, con la falta de especialistas, se siguen abultando?

R.- Las listas han bajado, las 120 mil son consultas de nuevas especialidades; y son más de 25 mil las cirugías. Estamos avanzando; la mayor cantidad de cirugías que tenemos pendientes son traumatología, principalmente rodilla donde tenemos un cuello de botella. El año pasado hicimos una licitación pública para resolver este tipo de patologías y vamos a seguir haciendo eso.

El Gobernador Regional, Pablo Silva, públicamente criticó la falta de proyectos presentados por el Servicio de Salud O’Higgins, sobre todo el un tema crítico como lo es el cáncer, ¿cuál es su parecer ante el emplazamiento?

R.- Oncología que es una de las especialidades, estamos en convenio con la FALP, donde el Gobernador ha manifestado su apoyo, y durante marzo le vamos a presentar una estrategia de resolución de listas de espera en oncología que esperamos enfocar cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de cirugía de cuello, que son falencias que tenemos en la región. Al Gobernador le presentaremos todos los proyectos que sean necesarios.

Actualmente hay una nueva contingencia en el HR, que no está funcionando en su totalidad el sistema de climatización ¿Qué pasa con las mantenciones? ¿Cómo se mantienen los sectores críticos, pacientes hospitalizados, insumos, medicamentos?, ¿cuál es el plan de contingencia que se está llevando a cabo?

R.- Quiero mencionar cómo recibimos este servicio, también mencionar los cortes de energía del año pasado en el Hospital Regional, los equipos generadores no funcionaron cómo debieron haber funcionado, como dirección de Servicio tuvimos que ir a apoyar al Hospital porque no estaban funcionando cómo se debía. Hoy hay convenios que están normalizados y la situación específica de climatización esperamos que de aquí (jueves 1 de febrero) a dos semanas quede normalizado. Esperamos que sea antes. Durante mucho tiempo no se le hizo mantención al equipamiento, esos contratos hoy se están normalizando.

El Servicio Civil le hará llegar una terna para elegir un nuevo director para el Hospital Regional ¿Cuáles son las competencias que primarán en esa definición, técnicas o políticas?

R.- Técnicas, absolutamente. Las últimas elecciones que se han hecho por ADP en estos servicios han sido absolutamente técnicas. Los plazos dependen del Servicio Civil, hay procesos que son más rápidos, otros más lentos, pero ya está en la etapa de evaluación directiva y creo que está en el 75 por ciento del proceso, espero que sea sí y que el 1 de marzo asuma el nuevo director, pero son tiempos que yo no manejo.

El concurso de Alta Dirección Pública está en su etapa final, en etapa de evaluación directiva, por lo que pronto debiéramos tener un director o directora titular que nos permita ir armando equipo en el HRR que nos permita solucionar problema que son de arrastre.

INFRAESTRUCTURA DE LA RED ASISTENCIAL

En cuanto a infraestructura ¿En qué va ese proyecto de Hospital de Rengo y Pichilemu?

R.- Cuando tomé este servicio, durante mucho tiempo nos había hecho nada en infraestructura y ya con el cargo de titular puedo decir que el 2024 va a ser un buen año en infraestructura para el servicio. Lo digo porque tenemos en carpeta -ya firmado por el Presidente de la República e ingresado a Contraloría para su toma razón- el proyecto de acción público-privada con el Hospital de Rengo y Pichilemu. Esperamos que en marzo -abril se firme el contrato con la empresa que ganó la licitación de una empresa de origen Chino que ganó la licitación internacional.

Esto significa que el diseño y construcción para el Hospital de Rengo se demora alrededor de 5 o 6 años, porque es un hospital nuevo, el terreno ya está comprado y va a pasar de ser un Hospital de Mediana Complejidad a un hospital normalizado de Alta complejidad. Sería el tercer hospital de alta complejidad de la región.

¿Y el nuevo Hospital para Pichilemu?

R.- En esta misma licitación internacional viene el Hospital de Pichilemu, que sigue siendo un Hospital de Baja Complejidad, de base comunitaria, que va a tener reforzado la Urgencia considerando la alta demanda estival que tiene la comuna; también va a considerar especialidades dentales y mamógrafo.

Esperamos que estos hospitales (Rengo y Pichilemu) estén en plazos mucho más acotados por la construcción, porque son un hospital de menos volumen, esperamos que desde que se haga el contrato hasta que se entregue pasen 4 años, porque se tiene que hacer el diseño y la construcción del hospital y estaríamos en tierra derecha con dos nuevos hospitales.

En su visita a la región la Ministra de Salud anunció el proyecto de conservación del Hospital para Pichidegua, y el compromiso de seguir trabajando en una propuesta para el hospital de Peumo, pero hubo quejas por la infraestructura del Hospital de San Vicente, ¿Cuáles son las fechas para concretar este proyecto?

R.- Respecto de San Vicente tenemos terreno, tenemos un anteproyecto que está listo. Lamentablemente el plano regulador comunal no nos permite generar en hospital en ese espacio; sin embargo, nos vamos acoger al Conjunto Armónico que ya está conversado con la Dirección de Obras Municipal (DOM) municipal que nos permitiría la autorización para poder construir por sobre lo que estima el plan regulador en esa parte de la comuna. Esto lo estaríamos presentando el 1 de marzo a la DOM para que nos autorice a utilizar el conjunto armónico y poder iniciar la licitación del diseño, porque el Ministerio tiene una indicación de Contraloría que no nos permite adjudicar.

Tenemos listo para adjudicar el diseño, pero llegó una indicación de Contraloría que no nos permita adjudicar el diseño hasta que no esté subsanado el tema del Plan Regulador. El diseño dura aproximadamente 12 meses, desde cuándo nos autoricen y adjudiquemos el diseño, estaríamos condiciones de poder licitar la construcción.

¿Mientras tanto qué pasa con las quejas que expuso la comunidad por la infraestructura del Hospital de San Vicente?

R.- Para San Vicente no vamos a esperar la normalización del hospital, entendemos que la estructura está un poco agotada, tiene problema de filtración de lluvia en invierno; y por lo mismo, estamos propiciando un proyecto durante este año, porque no podemos seguir atendiendo a nuestros usuarios. Vamos formular un proyecto en el cual también el Gobernador ha comprometido su apoyo para presentarlo, donde esperamos cambiar la techumbre, el sistema de eléctrico, generadores, la central de alimentación y uno de los pabellones que no permita hacer algunas cirugías urológicas que el hospital está haciendo.

Tenemos plazo para presentarlo en abril que nos permita durante este año hacer lo que no sea techumbre, porque estaríamos en invierno y los primeros meses del 2025 hacer la techumbre.

¿Cuál es el cronograma de trabajo para la adquisición del terreno para el nuevo Hospital de San Fernando? ¿En qué está ese proceso? ¿Continúa el estudio de preinversión o ya se está trabajando en el análisis de terrenos?

R.- El año pasado hicimos un hito comunicacional donde le comunicamos a la comunidad de que íbamos a empezar la normalización del hospital, ese proceso de preinversión ya se envió al Ministerio y ahora viene la etapa de búsqueda de terreno, ya lo hicimos en el área pública, y si todos informan que es negativa, comenzamos la búsqueda por el lado privado. También contamos con el apoyo del Gobernador para la compra del terreno.

¿En qué etapa va el proyecto de conservación de Hospital de Graneros?

R.- Respecto al Hospital de Graneros, después de San Fernando empieza la normalización, estamos hablando de diez años más, pero tampoco el hospital puede esperar diez años más en la situación que estamos hoy.

Este proyecto conservación, qué son aproximadamente dos mil millones de pesos, involucra cambio de techumbre, cambio de alcantarillado, qué es lo más sentido por la comunidad y obviamente la normalización en el sentido de todo lo que es pintura, refaccionar lo que le daría de atención de paciente. Este proyecto también deberíamos presentarlo al Gobierno Regional en conjunto con San Vicente, esperamos ambos proyectos sean presentado en abril al Gobierno Regional para su aprobación.

PRESUPUESTO

Se cerró el año 2023 y la ejecución presupuestaria del APS no fue realizada en un 100 por ciento, ¿a cuánto haciendo la cifra que no se ejecutó?, ¿cuál será la programación para concretar lo restante y cumplir con plazos?

R.- Esos dineros están -de alguna forma- asignando más tiempo para que se puedan ejecutar a los municipios, son proyectos que en su gran mayoría llegaron tarde y no pudieron ejecutarse en su momento, pero la idea es no devolver nada, que cada recurso que llegue a la región, sea gastado en la región. Hay prórrogas de algunos de esos programas que se les da plazo hasta el 31 de marzo para que puedan rendir.

Teniendo en cuenta que el Servicio de Salud O’Higgins pasó por 50 años en comodato el viejo Hospital Regional a la UOH con el compromiso que la entidad entregara nuevas dependencias a la dirección de salud ¿Es verdad que el SSO se cambiará de lugar a otras instalaciones?

R.- Tenemos que ver cuáles son las condiciones que quisiera para los funcionarios del servicio, hay un proyecto de la construcción de un nuevo edificio para el Servicio Salud, tenemos ese proyecto casi afinado y hoy día tenemos que buscar la forma de financiar, si no conseguimos ese financiamiento, porque son aproximadamente 25 mil millones de pesos para la construcción el nuevo edificio institucional, y no sé si hoy el Estado esté en condiciones de financiar un edificio institucional cuando hay otras prioridades. Si conseguimos el presupuesto sería eso; sino tenemos que buscar otras alternativas como mejoramiento de la institución o arrendar instalaciones como lo han hecho otros servicios, pero eso es un tema que tenemos que revisar durante el año.