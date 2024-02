Femicidio frustrado investiga la PDI en Graneros

El Youcat es el Catecismo de la Iglesia Católica para adolescentes y jóvenes, que fue promovido por el Papa Benedicto XVI. En él, las cuestiones más importantes de la fe se resumen de forma breve y comprensible en forma de preguntas y respuestas.

El prólogo de la nueva versión de Youcat fue publicado el 22 de enero por diario La Stampa. El texto se titula «La contraseña de la alegría», y en él, el Papa invita «a leer este libro con confianza. Es más, me atrevo a decir: amen este libro, porque es fruto del amor».

Francisco recordó las palabras que Benedicto XVI escribió en el prefacio de la primera edición del Youcat: «Este libro es apremiante porque nos habla de nuestro propio destino y, por tanto, nos concierne a cada uno de nosotros de cerca. Por eso les ruego: ¡estudien el catecismo con pasión y perseverancia! Estúdienlo en el silencio de su habitación, léanlo en dos, si son amigos, formen grupos y redes de estudio, intercambien ideas en internet.

Esta invitación la hizo suya el Papa, recordando que todos necesitamos a Jesús: «No pierdan nunca la conexión con Él, no sea que perdamos la conexión con nuestra historia personal y con la historia de toda la humanidad».

Francisco mencionó también a San Alberto Hurtado para dar a los jóvenes un secreto para no perder nunca la conexión con Jesús: el santo en cada situación, ante una decisión que tomar o una elección que hacer, siempre se preguntaba qué haría Jesús en su lugar, en la escuela, en la calle, en la universidad o en el trabajo. «He aquí la contraseña para una vida verdaderamente viva y gozosa», dijo el Papa, «mirar y juzgar lo que nos sucede y las decisiones que estamos llamados a tomar con los mismos ojos, con los mismos sentimientos, con la misma postura que encarnó Jesús». Para lograrlo, Francisco recomienda no sólo el estudio asiduo del Catecismo, sino también la lectura frecuente de las páginas del Evangelio y la práctica diaria de la oración, elementos que ayudan a «transferir» a la mente y al corazón las actitudes de Jesús, «haciéndonos cada vez más capaces no sólo de responder a la pregunta ‘¿Qué haría Cristo en mi lugar?’, sino de decidir actuar según esa respuesta”.