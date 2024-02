Historias de amor monumentales

El sector del entretenimiento ha sufrido una verdadera transformación a lo largo de las últimas décadas. La tecnología ha traído consigo numerosas posibilidades y ha facilitado la aparición de un formato tan popular en la actualidad como son los videojuegos. Asimismo, la llegada de internet a nuestros hogares ha propiciado la aparición de plataformas especializadas en brindar todo tipo de opciones lúdicas, como es el caso de la ruleta casino, el póker o el blackjack en vivo que encontraremos en los casinos en línea. No obstante, la industria de los juegos de mesa ha sabido resurgir de sus cenizas y, desde hace un tiempo, parece estar viviendo una segunda edad de oro. Se trata de un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo y, como comprobaremos a continuación, ha llegado a Chile.

Los juegos de Chile como industria al alza

El pueblo chileno siempre ha sabido aprovechar las opciones de entretenimiento que han caído en sus manos. Tiene una gran tradición en lo que a juegos clásicos se refiere, y no ha dudado en abrazar la llegada de las modalidades lúdicas más modernas, como el streaming o los videojuegos. No obstante, nos encontramos ante una situación anómala, porque, si retrocedemos unos diez años, descubriremos que en Chile disponíamos de muy pocas editoriales que se dedicaran a producir juegos de mesa. Eso no significa que no hubiera gente interesada en el tema. De hecho, había personas dedicadas a diseñar y editar este tipo de juegos, aunque de forma artesanal, poniendo un gran esfuerzo por su parte. Lo que no parecía haber surgido, al menos todavía, era una industria sólida centrada en este tema.

A día de hoy, por suerte, la situación ha cambiado bastante, y el país cuenta con numerosas editoriales capaces de crear títulos inolvidables. Ludoismo, Fractal Juegos y muchas más se reúnen, además, bajo el sello LudiChile, asociación colaborativa que reúne más de 15 sellos dedicados a la creación de este tipo de juegos. Así, podemos hablar de un verdadero auge del sector, lo que siempre es positivo.

Títulos creados en Chile

Aunque existen juegos de mesa muy antiguos, y sus orígenes pueden ser rastreados en Mesopotamia, no hace falta ir tan lejos para encontrar títulos interesantes. Algunos de los más populares, nacidos en Chile, son los siguientes: