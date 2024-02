HORÓSCOPO DEL SÁBADO 10 DE FEBRERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Jornada de reflexión y análisis que te llevará a un estado de conflicto personal que tendrás que superar cuanto antes. Si no te sientes apoyado por tu pareja, y piensas que solo estarías mejor, es el momento de recapitular y empezar desde cero.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los pequeños placeres de la vida te sacarán hoy de un pequeño bajón emocional en el que puedes caer tras alguna discusión con una persona querida o de tu entorno más inmediato. Dar un paseo o disfrutar de momentos de intimidad te servirá.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Acabas una semana muy complicada en el entorno laboral, y tal debas reflexionar sobre ello. Eres demasiado transparente en tu relación y los demás se aprovechan de ti. Aprende a hablar solo con quien tienes total confianza y solo lo necesario.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Nuevos aires llegan a tu vida con la nueva temporada, tal vez necesites iniciar actividades más placenteras al aire libre y te saldrán oportunidades de practicar deportes o actividades en grupo. Si eres tímido, mejor oportunidad para vencer ese hándicap.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu relación de pareja atraviesa un momento complejo y esta situación provocará un efecto negativo en tu vida cotidiana. Dale tiempo al tiempo, y procura que nadie estorbe a nadie. Cuida tus hábitos alimenticios.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Jornada marcada por el optimismo y el ánimo positivo, que te harán vivir alegremente y disfrutar de cada uno de los momentos que se te ofrecen. Saldrá a relucir toda la fuerza interior que posees.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las reuniones sociales pueden propiciarte hoy una atractiva oportunidad para hacer negocios. Eso sí, en esta empresa la cooperación será imprescindible: deberás acostumbrarte a trabajar en equipo y a escuchar las opiniones de los implicados.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus nuevas necesidades puede que no casen con las de la gente que tienes próxima, sobre todo si tienes pareja. Es mejor que, dentro de un ámbito de confianza, marques una zona fronteriza bien clara.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te sentirás especialmente hogareño, con ganas de pasar las horas junto a la familia, pero ten especial cuidado con tus repentinos cambios de humor, si no quieres que un día que prometía ser perfecto acabe estropeándose por tu culpa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es posible que te toque hoy cerrar página definitivamente, has dado algunas oportunidades de más y comprenderás que ya no puedes seguir haciéndolo. Lo mejor para ti será no insistir en una relación que ya no da más de sí.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si estas pensado en comprar un automóvil, es un buen momento para hacerlo, aunque debes ser muy práctico con tus necesidades actuales. El cansancio te producirá algunas molestias articulares.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las relaciones íntimas serán muy satisfactorias en esta jornada. Si no tienes pareja, puede que un Escorpio se acerque a ti con intenciones muy básicas, pero que pueden resultar interesantes para el futuro.