Arresto domiciliario total para adolescente acusado de provocar incendio de pastizales en San Fernando

La Fundición Caletones, al interior de la mina y también en la planta. Robinson Soto ha pasado por una variedad de tareas y áreas en los más de 30 años que lleva en El Teniente. Hoy, se desempeña como supervisor de la empresa MPG, principalmente, en la Planta de Hidrometalurgia.

¿De qué se trata tu trabajo?

Como supervisor, lo que más buscamos es la seguridad de las personas, enseñarles que aquí deben cuidarse. Hacemos reflexiones y charlas todos los días, para que las personas se vayan a sus casas sanos y salvos, tal como llegan a trabajar. Esa es mi meta principal.

Dentro de mis tareas de supervisión, lo que más hago es estar pendiente que las y los trabajadores no tengan contacto con sustancias que pueden ser peligrosas, que usen todos sus elementos de protección personal y también veo controles de calidad de los procesos, para que no existan incidentes ambientales.

Para eso, estoy en terreno la mayor parte del día y luego me dedico a las labores de planificación, cartas Gantt, informes. Tengo 14 personas a cargo con las que tenemos un vínculo bien afiatado.

¿Cuánto tiempo llevas en la División?

Llevo 23 años ejerciendo la labor de supervisor. Antes trabajaba en la mina, hasta que llegué aquí y me enamoré de esta planta. Nunca había estado en un lugar así, donde se produjera cátodos de cobre de alta pureza.

Pero había estado antes aquí en El Teniente. En el año 1986 llegué primero a Filtros, como capataz, en Caletones. Después me fui a trabajar a una AFP por un par de años, hasta que volví a la mina, donde estuve dos años, y me dijeron que había un puesto en Colón. Aquí me recibió un jefe de turno, me mostró la planta y empecé a trabajar.

Con el paso de los años he ido ampliando terreno, porque antiguamente solo estaba en esta planta y después empecé a ver temas en recuperación de aguas, también voy a Barahona a ver la canal de relaves, pero principalmente estoy aquí en Hidrometalurgia.

¿Qué significa El Teniente en tu vida?

La verdad significa mucho, me apasiona mi trabajo, me gusta lo que hago. Me gusta llegar todos los días y lo hago contento, feliz, porque este trabajo me ha dado todo. Mi casa, auto, estudiar, darle educación a mi hija.

Estoy feliz de estar acá, es un orgullo porque, aunque seamos colaboradores, estamos tan bien integrados al grupo, que incluso con los jefes se forma ese lazo de amistad. Con todas las personas en realidad y eso creo que es lo más lindo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Enseñar. Creo que eso es fundamental. Me gusta que la gente aprenda, que se cultive todos los días, porque este es un trabajo lindo, pero que tiene sus riesgos. Entonces construir, entregar un grano de arena a los compañeros que están conmigo, enseñarles día a día que tengan cuidado, que aprendan, es bonito. Esa es mi pasión.

¿Tiene algún significado especial para usted estar en una empresa que presta servicios a Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

El aporte de Codelco es importantísimo y lo reconocen en varias partes, hasta en el sur cuando he ido lo he visto. Y uno se siente orgulloso de eso, porque aquí, con nuestro trabajo, aportamos un granito de arena para las personas que más lo necesitan.