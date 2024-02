Feligreses de Rancagua celebraron los 101 años de la gruta de Lourdes

La madrugada del sábado 10, apenas salieron de su turno, un grupo de trabajadores (as) se trasladó para llegar, a las 7 de la mañana, y entregar 10 toneladas de víveres en los sectores campamento Monte Sinaí, Miraflores Alto, Villa Independencia y Achupallas, donde eran esperados por dirigentes (as) de juntas de vecinos.

Como en oportunidades anteriores, varios grupos de trabajadores y trabajadores propios y de empresas colaboradoras de El Teniente se organizaron por gerencias o de manera transversal para ayudar con alimentos y enseres básicos a las familias afectadas por los incendios ocurridos en Viña del Mar.

El pasado sábado 10 de febrero, un grupo de trabajadores de la Gerencia de Minas, salientes del turno B, viajaron de madrugada en un camión y vehículos particulares para llegar, a las 7 de la mañana, con diez toneladas de ayuda, principalmente víveres, incluido alimentos para mascotas, que fueron comprados tras reunir 3.6 millones de pesos en pocos días.

La recolección de la ayuda fue iniciada en la mina Diablo Regimiento y se sumaron trabajadores de otros sectores como Teniente 7, Centro Integrado de Operaciones, Pacífico Superior, Sub 6, Mina Sur, SAG Convencional, Productos Comerciales y Filtros, entre otros. Los destinos fueron el Campamento Monte Sinaí, Miraflores Alto, Villa Independencia y Achupallas, en Viña del Mar, donde eran esperados por dirigentes (as) de juntas de vecinos del sector.

“Cuando terminó el turno, a las 4 de la mañana, trabajadores y trabajadoras partimos rumbo a la región de Valparaíso en camiones y camionetas a entregar más 10 toneladas de alimentos, agua, artículos de aseo, alimento para mascotas, herramientas, colchones, útiles de aseo, iluminación solar, elementos de seguridad, más de 5 mil mascarillas, pañales, toldos y carpas”, detalló Ramiro Salas, operador de cargadores frontales LHD y parte del grupo que llegó hasta la zona afectada.

Marcia Torrejón, dirigenta del sector Forestal, junto con representantes de la Unión Comunal de Santa Julia y Achupallas, agradecieron el apoyo y recordaron que no es primera vez que los trabajadores (as) se organizan para ayudar. “Ya en diciembre de 2022, cuando hubo otro megaincendio en Viña del Mar, los tenientinos (as) vinieron y nos ayudaron a ponernos de pie. Esa relación se mantuvo y nuevamente, de manera voluntaria, vinieron a levantar esta zona que quedó devastada”, dijo Torrejón.

Anuncios

“Logramos unir a los compañeros (as) de trabajo, particulares, amigos, familia y generar esperanza a personas que la están pasando muy mal. El Teniente es parte de la comunidad y lo demuestra gracias al compromiso de sus trabajadores y la jefatura. Lo que más valoro es la actitud y lealtad de los trabajadores y sus familias”, agregó Salas.

OTRAS INICIATIVAS EN MARCHA

Asimismo, en el grupo de WhatsApp “Tenientinas con el corazón”, más de 300 trabajadoras, están enfocando su acción solidaria para ir en ayuda de mujeres afectadas en la zona, la que se concretará prontamente y que ya supera los 2 millones de pesos de recaudación.

Además, desde la Gerencia de Proyectos se informó que, al jueves 8 de febrero, sus trabajadores (as) habían reunido más de $3 millones que, en parte, serían destinados a la ayuda de tres trabajadores de la empresa colaboradora Echeverría Izquierdo Montajes Industriales que laboran en la División y que perdieron su vivienda en la región de Valparaíso.

Otra parte de los recursos será destinada a familias afectadas de la zona y a la compra de víveres que serán entregados en terreno.

La solidaridad de tenientinos y tenientinas a comunidades afectadas por eventos catastróficos se repitió tal como se hizo en junio pasado luego de las inundaciones en Coltauco. En aquella oportunidad se apoyó a vecinos y vecinas de esa comuna y los sindicatos de trabajadores y trabajadoras Rol B (agrupados en la Zonal El Teniente) aportaron para la remodelación de la plaza del sector de El Molino.