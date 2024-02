Hinchas celestes se manifiestan y no quieren público visitante en duelo contra Colo-Colo

Las imágenes de los serios incidentes en medio de la Supercopa entre Colo-Colo y Huachipato son elocuentes. El nivel de violencia visto en la gradería norte del Estadio Nacional no gustó en Rancagua y son cientos de hinchas celestes que, a través de redes sociales, se manifestaron y piden que la Delegación Presidencial Regional no permita la venta de entradas para hinchas visitantes en el duelo fijado para la próxima semana entre O’Higgins y el Cacique, o bien, que el club tome aquella determinación.

Por ejemplo, @gonzalohi, expresó en su cuenta de X que “La delegación presidencial debe ponerse los pantalones y prohibir las entradas visitantes a Colo-Colo”.

Por su parte, @DanDanOHi, puntualizó que «Qué más está esperando @OHigginsoficial para jugar el 25 de febrero x por la segunda fecha solo con público local?».

En tanto, @panchohi_tc, destacó que “Si la ANFP y/o estadio seguro no lo hacen los clubes que reciban a los albos deben jugar solo con hinchas locales, partiendo por @OHigginsoficial”.

Mientras que, @Alexander_16vg, dijo que “La dirigencia de @OHigginsoficial debe tomar cartas en el asunto y no permitir el acceso de barristas visitantes para la segunda fecha vs Colo Colo. Copemos el mundialista con público Celeste, no avalemos la delincuencia”.

A estas reacciones, también se sumó @ArturomunozA quien enfatizó que “Me imagino que Don Fabio López, no va a poner en riesgo a la hinchada local permitiendo el ingreso de “barristas”, es la seguridad de una Ciudad. @DPROhiggins @OHigginsoficial @min_interior. Partido sin público visitante la segunda fecha”.

Así mismo, @Ben_galaa afirmó que “Con esto, es inconcebible que @OHigginsoficial reciba público visitante la 2da fecha. Debe primar siempre la seguridad”.

Finalmente, @juancaroca señaló: “Sin visitantes en Rancagua y problema resuelto”.