Primeras imágenes satelitales de la NASA revelan la magnitud y severidad de los incendios de Valparaíso

Es uno de los jugadores históricos de O’Higgins de Rancagua, Yerson Opazo (39), se retira de la actividad. Tras un buen 2023 jugando en Deportes Santa Cruz -donde fue uno de los más destacados- tomó la determinación de dejar el fútbol profesional.

Con 23 años de carrera, el lateral derecho a través de su cuenta de Instagram, informó a sus seguidores que no continuará en la cancha. Con la casquilla celeste, Opazo, logró el título de 2013 y la Supercopa en 2014, siendo una pieza fija en aquel cuadro que dirigía Eduardo Berizzo.

“Llegó el momento de decirle adiós al fútbol, han sido años hermosos junto a la pelota y la cancha”, indicó en su posteo.

Así mismo, señaló que “El sentimiento que me llena hoy es el agradecimiento, por eso quiero agradecer a Dios en primer lugar, porque me rescato en los peores momentos personales y me llevó a disfrutar junto a mi familia de todo lo que nos ha dado, sin Él no sé donde estaría. Agradecer a mi familia y amigos de Villarrica, principalmente a mi abuelo Manuel y mi tía Yani, q me criaron y me dieron las primeras herramientas como persona, después a mi familia de stgo que fueron muchos los que me acogieron y me dieron un hogar. También de mi esposa Danae y mis hijos Nico, Bruno y Gracia, son los que me llenan de felicidad cada día y los que me dan la energía para seguir trabajando y avanzando por nuevos proyectos”.

Agregó en su declaración que “Ahora vienen hermosos proyectos ligados al fútbol pero desde otro lugar, para seguir contribuyendo principalmente al fútbol, al futbolista y su crecimiento. Gracias a todos los compañeros, rivales, técnicos, utileros, auxiliares, empleados de los clubes y todos los hinchas por su cariño y su afecto”.

Cabe consignar que, en su carrera, Yerson Opazo defendió las camisetas de Universidad de Chile, Colo-Colo, Huachipato, O’Higgins, Curicó Unido, San Luis y Deportes Santa Cruz.