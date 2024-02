O’Higgins determinó que duelo frente a Colo-Colo se juegue solo con hinchas locales

El tunel era sofisticado, incluso tenía wi fi y ventilación.

Este martes y vía remota se realizó la formalización de los diez detenidos, todos chilenos, imputados por, según las primeras investigaciones, construir un túnel de alta sofisticación entre un domicilio colindante y la empresa Prosegur en la comuna de Rancagua, sector Alameda, desde el cual pretendían ingresar a la bóveda del lugar para llevarse una importante y millonaria cantidad de dinero.

Durante la audiencia, el Fiscal, Javier Von Bischoffshausen, aseguró que los imputados pretendían llevarse 24 mil 600 millones de pesos. Según el fiscal trata de una organización criminal de la Región Metropolitana, la que desde el mes de octubre del año 2023 ya merodeaba el lugar en busca de una casa para arrendar y, que estuviese cerca de la empresa Prosegur. Fue así como a comienzos de enero arriendan el inmueble en la suma de un millón y medio de pesos, más la misma suma en garantía, incluso realizando un contrato notarial, lo que según el Fiscal será materia de la investigación. El persecutor recalcó en la planificación de meses de la organización, estableciendo quienes arrendaban o vendían en el lugar, contactarlos, hacerles una oferta, realizar un contrato notarial de arriendo para ocupar libremente el predio sin levantar sospechas. El arriendo q se materializa el 4 de enero, para luego empezar a cavar los 15 metros de distancia que había entre el punto de origen del túnel y la bóveda.

Comienzan la construcción del túnel con la extracción de tierra que iban ocultando con neumáticos de vehículos, avanzando hasta la propiedad de Prosegur. Fue así como los imputados alcanzaron a llegar de manera subterránea hasta la altura de la bóveda, ya en propiedad de Prosegur, quedando un trabajo no menor, que era retirar la loza que los conduciría hasta el millonario botín. El objetivo no se logró, ya que luego de interceptación de teléfonos y vigilancias de la PDI, fueron detenidos cuando se retiraban a la Región Metropolitana al interior de un vehículo que mantenía placas patentes falsas.

El Fiscal sostuvo que los imputados realizaron un sofisticado túnel con herramientas adecuadas para ello, ropa de seguridad, cilindros con oxígenos, cámara de seguridad, entre otros elementos, lo que les permitió llegar hasta Prosegur causando graves daños en el terreno.

Es por ello que se pidió la prisión preventiva para cada uno de ellos, ya que además del plan, todos cuentan con un nutrido prontuario policial, incluso algunos de ellos poseen condenan por delitos de homicidio.

La formalización se realizó este martes de manera remota.

Durante la formalización, también expuso el Fiscal, Jorge Mena, quien aseguró que el dinero que permanecía en la empresa era el que había quedado durante el fin de semana de la detención, agregando que se trata de un túnel de dimensiones y ventilaciones importantes, lo que demuestra que no era algo artesanal.

Entre los antecedentes que poseen los imputados, destacan robo, microtráfico, robo con violencia, homicidio, tráfico de drogas, lesiones graves, infracciones a la ley de tránsito, robo con intimidación, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, receptación, usurpación de identidad, agregando el persecutor que de haberse concretado el delito se estaría en presencia del nuevo “robo del siglo. Cabe destacar que también se presentó como querellante la empresa afectada, al considerar que se realizaron actos ideados especialmente para que no fueran captados por la PDI, esto, por una asociación criminal, adhiriéndose a los argumentos expuestos por el Ministerio Publico.

Para la defensa, en voz del defensor penal público, Emanuel Zúñiga, se trata de delito imposible de concretar, ya que sostiene que es prácticamente imposible derribar la loza existente entre el túnel y la bóveda. Además el abogado indica que sólo se interceptó un teléfono celular, considerando que son diez las personas imputadas, estando sólo frente a delitos como utilización de placa patente falsa y no elucubrar un supuesto robo del siglo que no se llevó a cabo.

ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL

Finalmente el juez de garantía determinó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para los 10 imputados y, un plazo de investigación de 120 días. A la medida, el Ministerio Público y la parte querellante apelaron a la Corte de Apelaciones, mientras el tribunal de alzada resuelve los imputados permanecerán detenidos.

Respecto a la medida, uno de los abogados de los imputados, Alejandro Peña, adujo estar satisfecho, ya que asegura que existen deficiencias en la investigación, entre ellas, no conocer con certeza la persona que conducía el vehículo en el que se trasladaban los imputados y, se cuestionó el delito de asociación ilícita, ya que para la defensa se trata de un robo en lugar no habitado en grado de tentativa, esperando que la Corte de Apelaciones confirme la resolución.

Por su parte el defensor penal público, Emanuel Zúñiga, valoró la determinación del tribunal, actuando en conciencia, ya que los hechos acreditados asegura dicen relación con un robo en lugar no habitado en carácter de tentado, faltando presupuestos básicos para poder acreditar la existencia de otros delitos, quedando la resolución final en manos de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Por su parte, el Fiscal, Javier Von Bischoffshausen, sostuvo que presentaron un recurso de apelación, ya que entienden que ante la gravedad de los hechos y, lo que se está viviendo como país, se deben elevar los antecedentes hasta la Corte de Apelaciones de Rancagua para que sean los ministros quienes resuelvan la libertad o no de estas personas, quienes ocupaban más de un vehículo, pero de la misma marca, mismo color, mismo modelo, con distintas placas patentes para no despertar alertas en los pórticos por donde pasaban. Finalmente, los imputados fueron formalizados por los delitos de robo en lugar no habitado en carácter de frustrado, asociación delictiva, daños y, dos delitos de utilización a sabiendas de vehículo con placa patente falsa.

