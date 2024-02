Acceso a internet como derecho humano.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy el amor será el protagonista indiscutible; percibirás sensaciones hasta hoy desconocidas, y el consejo sería que te dejaras fluir entre tanta sensualidad. Podría surgir una relación secreta o una aventura de pasión desenfrenada.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu optimismo habitual se verá en horas bajas durante el día de hoy; tendrás que poner mucho de tu parte para mantenerte donde siempre has querido estar. Sabrás estar a la altura de las circunstancias, sólo tienes que confiar en ti.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Continuarás con tu trabajo y tu rutina habitual a pesar de las sorpresas. En la familia no tendrás el apoyo que hubieras deseado pero comprenderás la situación por la que estáis pasando todos. Buen momento para contactar con amigos casi olvidados.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tus ansias de libertad se verán correspondidas con la actitud de personas cercanas. Tu forma física es adecuada y además te encuentras en un momento favorable para realizar ejercicios físicos duros que aprovecharás para afianzar tu forma física.

LEO (23 julio-22 agosto).

Hoy no te sonríen las estrellas. Venus no tiene fuerza protectora y tú, acostumbrado a que te solucionen las cosas tendrás que enfrentarte a las adversidades para entender qué es lo que pasa. No trates de evitar tus problemas y afronta tu suerte,…unas veces se gana y otras se pierde.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Se producirán tensiones en tu ámbito profesional que, aunque no te afectarán directamente, propiciarán una atmósfera muy poco favorecedora. Lo que más te convendrá será terminar cuanto antes y desaparecer.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las facturas atrasadas pueden comenzar a llegar en estos momentos. Es hora de sentarte con los números y con las personas que comparten tu vida para ajustar algunos gastos superfluos, que entre todos saldrán unos cuantos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Ten mucho cuidado con los excesos, sean de la índole que sean. Si tienes previsto acudir a alguna fiesta, es muy aconsejable la precaución. Los astros no te traerán suerte si sales de tu equilibrio habitual y te metes en juerga.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La monotonía más absoluta amenaza con marcar tu jornada laboral, pero tienes suficientes recursos como para no dejarte imbuir por esa sensación durante todo el día. En el tiempo libre conseguirás organizar alguna actividad divertida.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En el trabajo debes dosificar tus fuerzas y ponerte límites para poder compaginarlo con tus actividades privadas. Si quieres que todo vaya sobre ruedas y que nadie te reproche tus ausencias, esmérate en conseguir el equilibrio.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que apelar a la fe en tus posibilidades ante los retos que comienzas a partir de hoy. No te arrugues, sabes que tienes capacidades y que te han salvado en otras ocasiones. Es hora de arremangarse y luchar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu dedicación a los problemas de tu familia puede traerte complicaciones con tu pareja. Seguramente desde fuera se vea más claramente que te implicas demasiado en cuestiones que no deberían ser siempre de tu incumbencia.