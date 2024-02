O’Higgins viaja al norte para conseguir la primera victoria del año

Llegó la hora. Este viernes, O’Higgins, emprende viaje al norte del país para debutar en el Torneo Nacional 2024 y la idea que hay en el plantel es solo una: conseguir un buen resultado.

Los rancagüinos, que finalizaron su pretemporada en el amistoso del fin de semana pasado contra Magallanes, esperan hacerse fuertes en condición de visitante y sumar así una victoria en Copiapó, cancha donde el año pasado lograron un punto en un trabajado y difícil encuentro.

En ese sentido, en la previa, el capitán Juan Fuentes indicó que contra el “León de Atacama”, “será un partido muy difícil, tienen futbolistas interesantes en ataque, muy verticales. Nos estamos preparando para hacer un partido en lo que es la zona defensiva”.

Así mismo, el volante señaló que “la idea del profe es clara, ser un equipo intenso, somos un equipo joven, los que llegaron vienen con el ritmo argentino, entonces, son jugadores que nos servirán mucho para la presión, atacar con mucha gente”.

Es más, ratificó que lo que esperan es que “el equipo sea duro, que cuando entre la pelota en campo contrario sea determinante y certero en el momento de finalizar la jugada”.

Sobre las cualidades del rival, añadió que “juegan mucho pelotazo al espacio, porque tiene jugadores muy rápidos. Hay que estar atentos a los balones largos y nosotros poder finalizar, nos estamos preparando para poder hacerles daño”.

Además, dijo que hay confianza en ir al norte en búsqueda de la victoria. “No me cabe duda de que vamos a hacer un buen partido en el norte y queremos traeremos los tres puntos para empezar con el pie derecho en el torneo”.

Por su parte, el DT Juan Manuel Azconzábal, indicó que “debemos tener variantes en ataque y ser sólidos atrás, después veremos si la idea nuestra puede prevalecer los 90 minutos”.

Respecto a un posible once estelar, durante los amistosos de pretemporada trabajó con 10 elementos fijos y fue variando solo en el futbolista Sub21. Si mantiene la tónica, el más probable equipo titular estaría conformado por: Nicolás Peranic; Simón Contreras, Leonel Mosevich, Juan Díaz, Pedro Navarro; Camilo Moya, Juan Fuentes, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Esteban Calderón y Octavio Bianchi.

La responsabilidad de ser capitán

Juan Fuentes, 28 años, es el único sobreviviente del elenco campeón en 2013. Con el paso de los años, y una fugaz pasada por Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, se ha ganado el rótulo de capitán.

“Lo asumo con mucha responsabilidad y tranquilidad también, porque me siento un referente en el club, he pasado en momentos buenos y no tan buenos, eso te lleva a acompañar a los más chicos. En plantel tiene muchos jóvenes”, dijo.

Es más, el volante expresó que esta responsabilidad, “sé que la puedo llevar bien y manejando de la mejor manera, apoyando a mis compañeros en el juego y fuera. Estamos formando un buen grupo”.