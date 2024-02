HORÓSCOPO DEL SÁBADO 17 DE FEBRERO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El reencuentro con una persona lejana te devuelve la ilusión por la vida. Te das cuenta de que los años pasan pero que la verdadera amistad nunca muere. Esa seguridad traspasará barreras dentro de ti y se hará patente en otros campos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las molestias físicas que notas últimamente pueden ser el preludio de algo más serio, así que sería conveniente una visita al médico. Controla la dieta, los excesos se pagan. Aparecen problemas con algunos miembros de tu familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Desde primera hora, todos esos pequeños detalles que podrían solucionarse en nada, se te ponen en contra y te hacen ver todo muy negro. Piensa en algún proyecto agradable, por ejemplo una escapada para el fin de semana.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Algunas fechas significativas rondan por tu vida en estos momentos y tendrás que darles una correcta satisfacción a algunas personas, aunque te cueste algún esfuerzo. Tú esperarás el mismo trato cuando te toque.

LEO (23 julio-22 agosto).

Comienzas a sobreponerse a la situación de melancolía en la que se te has sumido durante unos días y empiezas a ver todo con más optimismo. No olvides lo que tus amigos y tu pareja han hecho por ti en estos momentos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Lo inesperado te espera a la vuelta de la esquina; un súbito cambio de planes, una situación que no habías previsto, pueden aparecer de pronto. Las circunstancias, no obstante, serán favorables para que puedas conseguir lo que te propongas, especialmente en lo profesional.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que sientas mucho cansancio y desánimo, pero estos signos serán pasajeros y que, si tienes un poco más de paciencia, conseguirás lo que te has propuesto. Un buen aporte de vitaminas te vendría bien.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Procura no obsesionarte demasiado con pequeños problemas, que acabarán por resolverse tarde o temprano. Mientras tanto atiende los deseos de un ser querido y cumple tus promesas. Ten cuidado con los accidentes caseros.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Buenos augurios astrológicos para cuestiones económicas y laborales. Si no estás trabajando será un momento adecuado para progresar en este terreno, porque las circunstancias acompañarán. No te desanimes ante las nuevas exigencias, te superarás.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Probablemente tengas que viajar para solucionar temas laborales o familiares y, si tienes pareja, te invadirá una sensación de nostalgia de los tiempos en que actuabas con total libertad. Verás que lo que has ganado compensa con creces.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estás especialmente predispuesto para tareas que requieren concentración y disciplina mental. El momento es idóneo si tienes pensado embarcarte en alguna actividad académica, o en asuntos que tengan que ver con la formación para el trabajo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy es un día gris. No vas a tener grandes alegrías pero tampoco pasará nada malo. Seguirás tu rutina de fin de semana y no entorpecerás las tareas de tu pareja. Ella no te pedirá grandes esfuerzos y tú estarás cómodo “no haciendo nada”.