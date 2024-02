HORÓSCOPO DEL DOMINGO 18 DE FEBRERO.

Hermanos y Hermanas:

El miércoles pasado, los cristianos católicos hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, que nos ayuda a prepararnos a la celebración del misterio Pascual de Jesucristo, que recordaremos de manera especial en la Semana Santa .

En este tiempo de Cuaresma somos invitados a hacer mejor lo que a diario hemos de realizar como creyentes que somos; a darle, por lo tanto, una mirada de eternidad a cada una de nuestras acciones, ya que si es verdad que nuestra existencia terrena es frágil, como la ceniza que recibimos en nuestra cabeza. Sin embargo, podemos decir que tú y yo, todos nosotros, somos polvo agraciado por Dios y llamados a un destino glorioso. A ese destino que, como nos dice San Pablo “ni ojo vio ni oído oyó ni por pensamiento humano pasó, pero que Dios tiene preparado para aquellos que le aman”.

Los creyentes esperamos ese regalo con una esperanza activa y trabajamos la fe que se ha de traducir en obras concretas como son la oración, la caridad, la práctica de la misericordia. Otra de las prácticas a la cual somos invitados en Cuaresma es una que hoy, a oídos de muchos, parece como algo añejo o ajeno al mundo actual: Es el ayuno, pero el ayuno en sentido espiritual. Sí, el ayuno como práctica espiritual, no como una forma de adelgazar, es muy recomendado por la Biblia y en la práctica de la Iglesia.

Con todo, la misma escritura nos invita a ir más allá de la materialidad del ayuno, comer poco solo pan y agua, sino que nos invita a hacer de él una expresión de fe y generosidad.

Te recuerdo algunos textos: “El ayuno que yo amo -dice el Señor- es soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no desatender a los semejantes”. Un texto de Isaías que, sin duda, ilumina el querer de todos nosotros chilenos, que deseamos una Patria justa y donde podamos estar atentos unos a otros.

La Palabra de Dios nos invita a trabajar por lo que es justo, algo ante lo cual no podemos descansar.

Un poco más adelante, Dios sigue hablando por medio del profeta y dice: “Si eliminas el gesto amenazador y la palabra maligna, entonces, tu luz se alzará en las tinieblas”.

La misma palabra que nos lleva a trabajar por lo que es justo, nos dice ahora cómo hacerlo, con qué espíritu, con qué fuerza. ¿Por qué no hacer caso a Dios quien nos anima a no callar, pero sí a saber gritar, hacer el bien, aunando fuerzas y voluntades y no separándonos en la consecución de lo que es justo?

En Cuaresma iluminados por la palabra de Dios, contribuyamos con acciones, gestos y palabras al Chile que queremos, y cada día hagamos algún bien.Y no olvidemos de vivir la Cuaresma de Fraternidad.

Si escucháramos la voz de Dios, si tratáramos de hacer lo que Dios nos pide ¡Qué distinta sería nuestra realidad!

Por eso, en Cuaresma, procuremos escuchar más al Señor y tratar de hacer lo que Él nos pide.

Que Dios le bendiga

+Guillermo Vera Soto

Obispo de Rancagua