Dictan sobreseimiento definitivo para Nicolás Bustamante, quien cultivó cannabis para uso medicinal

Luego de una intensa doble jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó, en un fallo dividido, el sobreseimiento definitivo de la causa en contra de Nicolás Bustamante, poniéndole fin a casi tres años de judicialización, que parten cuando fue allanado el 26 de marzo de 2021.

La Fiscalía, que buscaba condenar a Bustamante a 5 años de presidio menor en su grado máximo, acusó al esposo y padre de dos hijos de cometer el delito de tráfico de drogas al conseguir como prueba -producto del allanamiento- hojas, tallos y tres troncos, además de una bolsa con flores de plantas de cannabis. Pero estas plantas el imputado las necesitaba para un tratamiento médico.

“En todo aspecto se me afectó: en el tema político, en mi tratamiento médico, como esposo, como candidato a concejal; me cortaron las alas y este proceso buscó eso mismo”, lamentó Bustamante, quien después del juicio confesó “sentirse muy tranquilo, porque por fin estoy absuelto de esta injusticia que no solo me hizo daño a mí, también a todo mi entorno”.

Recordemos que el ex candidato y docente estuvo casi un mes en prisión preventiva luego de su detención. Además de la medida cautelar que se pudo revertir en 2021, gracias al trabajo del defensor penal público, Oscar Ortega, a Bustamante se lo obligó a pagar una insólita caución de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).

La diputada Ana María Gazmuri, brindó inmediatamente su apoyo una vez supo de la detención de Bustamante. Mientras transcurría el juicio, se refirió al caso, apuntando a la deuda que tiene el Estado de Chile con los pacientes que utilizan cannabis y en particular, al cuestionado trabajo de la Fiscalía.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, expresó que “sorprende que la Fiscalía persevere en esta persecución, toda vez que tiene a la vista la nueva norma, promulgada el 23 de mayo del año pasado, en que queda claro que un paciente que tiene su receta médica no debe ser sometido a este tipo de procesos ya que no está cometiendo ningún delito”.

La legisladora, además, enfatizó que “hasta el último minuto, en su alegato final, el fiscal Jorge Mena siguió insistiendo en pedir 5 años para Nicolás”. La misma Ley Nº 20.000 siempre ha permitido el uso medicinal del cannabis. Fue frente a la persistencia de Fiscalía, de perseguir a los pacientes, que se especificó esta norma”.

De igual forma, la diputada Gazmuri celebró la resolución de los magistrados y comentó que espera que este sea un caso emblemático, “para que nunca más en Chile tengamos pacientes pasando prisión preventiva.”

Finalmente, la parlamentaria dijo que “mi decisión de llegar a ser diputada fue, en gran medida, basada en la necesidad de impulsar lo que hoy día es ley y que es la protección al autocultivo medicinal. Tenemos el deber de respetar esta nueva normativa, y eso incluye al Fiscal, a las policías y a todos los funcionarios de las instituciones involucradas”.