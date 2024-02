Droga avaluada en más de 2 millones de pesos fue encontrada en domicilio de Pichilemu

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121:1

Se dice que David pronuncio este salmo en un momento en el cual estaba rodeado de enemigos; miro a su alrededor para ver si los dioses de las montañas, o tal vez los habitantes de las montañas, o cualquier otro organismo de los hombres, aparecieran sobre el en su ayuda en esos momentos de apuros, pero nada de esa ayuda que esperaba llego.

La palabra socorro significa: auxilio, socorro, ayuda, refugio, consuelo, amparo, alivio.

Todos esperamos que alguien nos socorra, nos ayude, nos consuele, frente a las diversas situaciones que atravesamos en la vida, la pregunta es ¿De dónde y de quien usted espera ese socorro esa ayuda? Tal vez usted ha mirado hacia las montañas, hacia el cielo a las personas, a las instituciones, pero vana ha sido la ayuda, y nada ha llegado y no sabe ya que hacer y está cada vez más abatido, afligido y desalentado.

Muchas veces estamos conscientes que estamos enfrentando situaciones las cuales no podemos solucionar solos, y tratamos de todas formas de hacerlo a nuestra manera y con nuestras fuerzas, pero esto solo nos ha llevado a un cansancio, estrés y depresión.

David frente a su situación expreso “Mi Socorro Viene de Jehová” Aunque las instituciones, las personas le hayan dado la espalda, hay una persona que nunca le va a fallar, esa persona, es Dios, él es único que podrá ir en su ayuda, socorrerle, tenderte la mano, solo debemos poner nuestra fe en Dios y esperar en él.

Cuando la adversidad este tocando su vida, sea esta por alguna enfermedad, escases, pobreza; quiebres en las relaciones humanas, solo le quedan dos opciones para enfrentarlas: una de ellas es tirarse al piso y rendirse ante ellas, o dirigir su mirada más allá de las montañas, al Dios que hizo los cielos y la tierra y con fe clamar en busca de ayuda y protección.

Hoy es el momento que levantes la mirada aún más alto, a los Cielos porque es de allí donde vendrá su verdadero Socorro.

David expreso así: “Mi socorro Viene de Jehová, Que Hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al Resbaladero; Ni se dormirá el qué te guarda, no se adormecerá ni dormirá El Que te guarda el Señor es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano Derecha El sol no te fatigará de Día, Ni la luna de noche el Señor te guardará de todo mal: El guardará tu alma, guardará tu Salida y tu entrada, Desde Ahora y Para Siempre.

Estas palabras, son palabras de consuelo de esperanza y confianza en la protección que Dios brinda a nuestras vidas. Su vida encontrara paz y seguridad solo en las manos de Dios.

La Palabra de Dios en la carta del apóstol san Pedro nos dice:

“Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes.”

1 Pedro 5:7 Reina Valera Actualizada