En accidente de tránsito fallece voluntario activo del Cuerpo de Bomberos de Marchigüe

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Se inicia un período relevante en para las ambiciones y metas que te has marcado. Las influencias astrales te van a apoyar para conseguir acercarte más a tus deseos, pero eso no significa que te vayas a ahorrar el trabajo y el esfuerzo personal.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Un trabajo que tienes pendiente de concluir desde hace tiempo reclamará hoy tu total atención, si no quieres que lo ya hecho no te sirva para nada. Resérvate al menos alguna sorpresa para la noche junto a tu pareja o los amigos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás que tomar una decisión importante para tu futuro y valorar muchos aspectos antes de dar una contestación; no dejes que el sentimentalismo te venza sin antes sopesar otros temas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Momento de rendir cuentas: los esfuerzos del pasado serán premiados, y las deficiencias, si las hubo, castigadas. Tu imagen pública puede pasar al primer plano, para ayudarte o perjudicarte en tus estudios o tu carrera. Todo dependerá de cómo hayas actuado en el pasado.

LEO (23 julio-22 agosto).

Aprenderás poco a poco a centrarte en los asuntos que realmente te interesan. No puedes ser una máquina, atender varias cosas a la vez y que todas resulten perfectas. El esfuerzo que meterás en ello no te compensará en absoluto.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Debes ocuparte de los que tienes alrededor. Ellos te necesitan y te echan de menos, así que olvídate del trabajo y piensa en el placer. Los números pares pueden ser decisivos a la hora de hacer una elección. Tu casa necesita de algunas reparaciones.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La salud comenzará a preocuparte en estos momentos por causas puntuales, pero no debes permitir que la situación llegue a agobiarte o a desanimarte. La mejor defensa es pensar en positivo y no dejarse llevar por los nervios.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si eras propenso a soñar, estos días podrás ver fácilmente lo que te reserva el futuro más inmediato. A pesar de los problemas que te rodean, en tu vida aparecerá una persona realmente ideal para tus objetivos de felicidad. Abre bien los ojos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Llegan mejoras en el terreno profesional que mejorarán tu estado de ánimo; las relaciones personales tenderán a ser más placenteras cuando consigas separarlas definitivamente del trabajo. Mantente al margen de las habladurías de terceras personas que sólo quieren perjudicarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Eres demasiado apasionado con todos los asuntos que te interesan, sobre todo los económicos, y ello te va a producir grandes beneficios materiales. Pero, por favor, no te olvides del amor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los repentinos cambios de humor a causa de tu estrés por el trabajo pueden acabar afectando a tus relaciones sentimentales. Tu pareja puede darte consejo o apoyo, pero no convertirse en permanente válvula de escape de tu malhumor.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Pon especial atención a tus gastos en estos días; aunque eres ahorrador por naturaleza, últimamente has derrochado el dinero en cosas que no necesitabas. No esperes superar tus problemas apelando a la ayuda de los demás, porque pueden dejarte en la estacada.