El pronto regreso a clases.

Por Eugenio Fierro

Preparador Físico “Egresado destacado del año 2021” (Santo Tomás Rancagua)

Conferencista del equipo High Fitness.

Los entornos en los que las personas viven trabajan y pasan su tiempo libre pueden influir para bien o para mal en sus oportunidades para practicar una actividad física. Entornos mal diseñados y mal mantenidos pueden disuadir o restringir su práctica. Además, falta una infraestructura necesaria lo que provoca una sensación real de inseguridad, más cuando los niveles de criminalidad están aumentando en todo el mundo.

Unos entornos urbanos bien diseñados pueden ayudar de manera directa a que las personas sean más activas físicamente, y dar un empujoncito a las personas menos activas, facilitándoles que aumenten su actividad física.

Sumado a lo anterior en el Informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022 se expresa que las preocupaciones de seguridad son la razón principal por la que las personas optan por no desplazarse a pie o en bicicleta en sus rutinas del día a día, por lo que es esencial diseñar entornos viales que proporcionen espacios seguros para los ciudadanos.

Te invito a hacer la siguiente dinámica. Mira alrededor de un parque de juegos de tu ciudad y probablemente muy rara vez verás a un niño mayor de 7 u 8 años en los parques. Estos jóvenes están cediendo al “canto de sirenas de los videojuegos y la televisión” porque los parques infantiles han perdido la calidad intrínseca que los niños buscan en el juego, la cual es una buena dosis de desafío motriz, es decir, la fuerza, habilidad y valentía.

“Una nueva experiencia es aterradora hasta que se domina, y una vez conquistada, puede llegar a ser emocionante. Los parques infantiles tienen la capacidad de ofrecer esta sensación de dominio, diseñados con la ilusión de peligro, sin dejar de ser completamente seguros”. Es por ello por lo que los parques de juegos innovadores como los creados por StudioLudo en Londres, hace que personas de todas las edades visiten, y con ello logren ser más activas y puedan reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes, obesidad, problemas psicológicos, e incluso mejorar aspectos de seguridad comunitaria debido a una mayor cantidad de “nuevos ojos en la calle” dando pie a menores actos antisociales/delictivos.

La falta de entornos públicos bien diseñados para la promoción de la Actividad Física es enorme en nuestro día a día, y en consecuencia esto disuade la utilización de dichos espacios públicos, ya que no son atractivos. Por tanto, es importante destacar que el camino no siempre es convertir un terreno vacío a una “multibanca” eso parece el “camino fácil” con nula innovación.

Vivimos frente a una sociedad con niveles de actividad física inadecuados, lo cual está asociado a que estas personas necesitan estímulos externos que los inviten (motiven) a realizar y permanecer en la práctica de ejercicio. Por lo que es importante mencionar que la carga económica de la inactividad física es considerable. A nivel mundial, entre 2020 y 2030 se producirán casi 500 millones (499,208 millones) de nuevos casos de enfermedades no transmisibles (ent) prevenibles, lo que supondrá unos costos de tratamiento de algo más de unos US$ 27.000 millones anuales si no tiene lugar ningún cambio en la prevalencia actual de la inactividad física según una reciente investigación publicada en la revista médica “The Lancet”.