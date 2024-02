Regionalización y Gobiernos regionales

La regionalización es un tema que ha estado presente en la agenda política de Chile desde hace décadas. En teoría, se trata de un proceso que busca otorgar mayor autonomía y poder de decisión a las regiones del país, para que puedan desarrollar políticas públicas y tomar decisiones en función de las necesidades y particularidades de cada zona geográfica.

Sin embargo, en la práctica, la regionalización ha sido un proceso lento y con avances limitados. Si bien se han creado regiones y por primera vez fueron electos los Gobernadores Regionales, el Gobierno Regional no tienen los recursos ni la capacidad de acción necesarios para tomar decisiones importantes en temas como educación, salud, transporte, medio ambiente y otros temas clave para el desarrollo.

En este contexto, los delegados presidenciales son designados por el presidente de la República y tienen como objetivo coordinar y potenciar el trabajo de los servicios públicos en las distintas regiones del país. Eso sí no queda claro hasta donde el Delegado tiene reales atribuciones de mando o al menos de coordinación en relación a los seremis y como estos secretarios ministeriales a su vez -en su rol de representantes de los ministerios es decir del poder central- conversan con las prioridades que la región marca a través de su Gobierno (Gobernador más Consejeros Regionales) especialmente cuando las políticas nacionales puedan marcar prioridades distintas a las locales.

También mucho se habla de eliminar definitivamente la figura de los delegados, pero si bien puede ser un paso importante hacia la descentralización esta opción abre una serie de interrogantes que son necesarias de responder antes de dar un paso en ese sentido, por ejemplo como se afrontara precisamente esta coordinación a nivel local de los diversos servicios del estado o si los seremis se convierten entonces en pequeños ministerios en cada región y no en representantes del poder central. Si la respuesta es positiva entonces mejor pensemos en un estado federal y no en parches que no quedan claros en su realización práctica.

Con todo es importante avanzar en el proceso de regionalización y fortalecer la autonomía de las regiones. Para ello, se deben asignar mayores recursos y atribuciones a los gobiernos regionales, así como establecer mecanismos efectivos de coordinación entre ellos y los servicios públicos. Pero entendiendo los gobiernos regionales como un todo, donde los Cores deben tener mayores atribuciones y participación y no solo en la figura del Gobernador, quien en la práctica no tiene un necesario contrapeso institucional que permita controlar su actuar, más allá de lo legal. Actualmente solo la voluntad del delegado permite que un proyecto llegue o no a ser discutido y por lo tanto financiado por el Core, si un proyecto simplemente no le parece o no surge del entorno del gobernador aunque exista unanimidad en el Core y entre los Seremis, e incluso entre los 33 alcaldes simplemente ese tema no puede ser tratado al interior del Consejo Regional.

Luis Fernando González V

Sub Director.