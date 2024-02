Federación del Rodeo Chileno presentó la copa del 75° Campeonato Nacional

Tras la formalización del séptimo imputado por el secuestro del empresario rancagüino, Rudy Basualdo, Cubillos, hecho ocurrido el pasado mes de noviembre en el sector de La Gonzalina, el Fiscal Regional (s), Javier Von Bischoffshausen, aseguró que los protagonistas de este grave delito pertenecen a una facción de la organización criminal, “El Tren de Aragua”, denominada, “Los Piratas de Aragua”, la que opera desde el extranjero con brazos en el país.

El imputado formalizado este miércoles es de nacionalidad venezolana.

Para hacer una cronología de los últimos acontecimientos, el martes último se informó de la detención de un hombre venezolano, en la región de Valparaíso, quien es sindicado como uno de los autores materiales del secuestro del empresario. En la formalización de Jorkenedy Torres, el Fiscal, Carlos Fuentes, dio a conocer que una serie de imágenes muestran al imputado en diferentes puntos, tanto antes, durante y después de cometido el ilícito. Tras ello, comienza la etapa de extorsión a la familia, sin embargo, en dos oportunidades antes del ilícito, se habían trasladado hasta el lugar de los hechos, con el fin de realizar el secuestro pero al no llegar la víctima, debieron abortar la misión, todo esto con el apoyo de un trabajador de la empresa que entregó datos claves para el ingreso, quien aún no es detenido.

Según el Fiscal, el plan ya estaba listo desde el día 25 de octubre, arrendando un vehículo para el traslado, el que les falló, por lo que dos días después del arriendo debieron cambiarlo. Es así como el día 02 de noviembre se realiza el primer intento de secuestro, pero la víctima no llegó al lugar.

Entre los expuesto en la formalización, destaca que el imputado no registra pasos de ingreso al país por lugares habilitados, por lo que permanece en forma irregular. Se recordó que los imputados se organizaron para secuestrar desde la empresa a la víctima, trasladándolo hasta el sector de Isla del Guindo, Santa Cruz y, extorsionar a su familia con la amenaza de matarlo.

El día 8 de noviembre del año 2023, el punto de reunión de los secuestradores fue la comuna de Estación Central para trasladarse a Rancagua a concretar el secuestro, donde sustraen celulares de trabajadores, amenazan con armas de fuego a la víctima y, se lo llevan. Dos intentos fallidos de secuestro, motivan que la organización reclute a un trabajador de la empresa, también venezolano, quien se encarga de entregar información. Este sujeto tiene orden de detención, pero no ha sido encontrado.

La defensora, Romina Jorquera, asegura que el imputado no estaba en la región al momento de los hechos.

Por su parte, la defensora penal pública, Romina Jorquera, sostuvo que no existían antecedentes fundados para la prisión preventiva de su representado, ya que las fotografías y pantallazos exhibidos no lo sitúan en el lugar de los hechos, así como sus ropas no concuerdan con lo exhibido, situación que fue desestimada por el juez. Añadió que no se han comprobado conversaciones con el resto de los imputados, así como no hay huellas dactilares de él en los vehículos involucrados.

Anuncios

Se respaldó mostrando fotografías que lo muestran junto a su pareja en la ciudad de Valparaíso el día 08 de noviembre, día del delito, sin embargo, por petición del Ministerio Público se incautará el teléfono de su pareja para determinar si dichas fotos han sido modificadas y su procedencia.

La abogada añadió que los antecedes por el delito de secuestro, como whatsApp, llamadas telefónicas y, abordar el vehículo en su representado no existen, así como tampoco antecedentes que se sea parte de la organización criminal. Recalcó que existen registros gráficos que muestran a su representado junto a su pareja el día de los hechos, por lo que malamente una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo, descartando de plano que los registros gráficos hayan sido manipulados.

Finalmente el Juez determinó que en esta etapa investigativa hace presumir que por la sucesión de imágenes y, características se puede determinar una posible participación en un delito que no es casual, estimando la prisión preventiva y su traslado hasta la región Metropolitana, con un plazo de seis meses para la investigación, los que se cumplen en el mes de mayo al anexarse el caso a las formalizaciones anteriores.

OS9 se instalará en la región.

El General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, destacó el trabajo conjunto entre Fiscalía y la institución que dirige.

Hasta Rancagua llegó el Director de Carabineros, General, Ricardo Yáñez, quien tras la formalización resaltó el trabajo de Fiscalía y Carabineros en la investigación de un hecho delictual que ha permitido detener a siete personas, seis de ellos venezolanos y un colombiano, recalcando que el trabajo continúa hasta desarticular la estructura criminal, trabajo de tres meses que ha permitido la captura, lo que demuestra que existen las capacidades para abordar este fenómeno delictual.

Como dato relevante para la región, informó que se creará la sección OS9, ya que se debe contar con la capacidad para abordar este tipo de delitos, donde lo más importante es salvar la vida de las personas que son víctimas. Cree que se está en presencia de un fenómeno delictual global, por lo que han colocado todas sus herramientas para contribuir a las investigaciones y desbaratar a estas organizaciones criminales.

Para el Fiscal Regional (s), Javier Von Bischoffshausen, tras el trabajo investigativo se ha logrado detener a siete imputados que actualmente están en prisión preventiva por los delitos de secuestro extorsivo, asociación criminal y robo con intimidación, trabajo que asegura sigue avanzando, ya que la realidad delictual demuestra que se está en presencia de organizaciones criminales transnacionales y crimen organizado que no existía en la región.

Anuncios

El Fiscal, Javier Von Bischoffshausen, confirmó que el “Tren de Aragua” está involucrado en el delito.

Añadió que en este caso, se está en presencia de una organización criminal transnacional, por lo que son muchos los involucrados, deteniendo a sujetos que participan en el proceso criminal, recalcando que hay más involucrados, entre ellos un trabajador de la empresa que entregó antecedentes claves a la organización.

Dato relevante es que con los antecedentes que se han obtenido, sostiene el Fiscal, han permitido confirmar que la organización pertenece a una facción del “Tren de Aragua” llamada, ”Los Piratas de Aragua”, organización que permanece en Venezuela trabajando con tentáculos en Chile.

Esta organización criminal sostuvo el persecutor, tiene presencia en varios países y, es muy peligrosa, por lo que la señal que se da es que tanto la Fiscalía como las policías no descansarán hasta detener y desbaratar a las bandas criminales que planifican, ensayan tiempos de retorno y, estudian lugares de cautiverio.

Sobre dinero recuperado en este caso, solo se ha obtenido poco más de 300 mil pesos, mientras que el empresario secuestrado y su familia siguen con medidas de protección.