Los desafíos que presenta la Ley Marco de Ciberseguridad al mercado asegurador

Ivonne Maldonado Directora Carrera de Psicología Universidad de Las Américas Sede Concepción

Al iniciar un nuevo año se suele pensar en las metas que se quieren lograr, lo que es positivo, porque permite avanzar hacia un proyecto mayor. Sin embargo, es importante ser realistas al momento de establecer estos desafíos, ya que, si las metas son muy altas y casi inalcanzables, lo único que se conseguirá es experimentar frustración, lo que contribuye a mermar el autoconcepto con ideas tales como no soy lo suficientemente bueno, nunca logro lo que me propongo, no tengo la capacidad para lograr mis metas.

Para que lo anterior no ocurra, es necesario fijar metas realistas, considerando las propias capacidades, el contexto, las amenazas y oportunidades de logro. Además, es pertinente identificar metas concretas acompañadas de acciones específicas, como por ejemplo, si mi proyecto es cambiar de trabajo este año, debo identificar estrategias específicas que promuevan el logro de aquello, si quiero actualizar mi CV, revisar al menos 3 veces en la semana portales de empleo, comentar a mis redes de apoyo que estoy en búsqueda y realizar postulaciones a cargos que son de mi interés. Todas estas acciones deben mantenerse en el tiempo, no existe la magia para conseguir algo, se requiere de perseverancia, voluntad y esfuerzo.

Si comienza a disminuir la motivación, será importante trazar nuevas rutas, nuevos caminos sin perder de vista el objetivo. Además, se puede recurrir a la historia personal, recordando aquello que, si se logró e interiorizar la idea de que, si ya se logró antes una meta, es posible el logro de esta.

Es esperable que en algunos momentos la motivación baje, se desanime, pero no pasa nada, puede volver a comenzar las veces que sean necesarias, al ritmo propio, sin autoexigirse.

Cometer errores en el camino es parte del aprendizaje y este puede movilizar habilidades o capacidades que pensaba que no tenía, lo que sin duda lo fortalecerá.

Animarse a identificar metas precisas y realistas, acompañada de acciones, es fundamental para avanzar. Si no existen objetivos claros, el camino será más complejo y se puede perder de oportunidades de mejora para su vida.