HORÓSCOPO DEL VIERNES 23 DE FEBRERO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tenderás a imponer tu propio ritmo de trabajo a los demás, pero no te quedará otro remedio, pese a las críticas, si quieres llegar con buenas opciones a ese trato importante que tienes pendiente para estos días.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Trabajar, trabajar y trabajar no lo es todo. Te estás metiendo tanto en tus asuntos que puedes resultar hasta pesado para las personas que tienes más cerca. Procura abrirte más a las alegrías y a los problemas de los demás y ser más cooperante en la familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Será un día en el que serás tú el que tengas que tomar la iniciativa si es que quieres conseguir algo. Tanto en un tema sentimental, como laboral o familiar serás tú el que tengas que dar el primer paso para conseguir establecer una cadena de movimientos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Recibirás una invitación curiosa y sorprendente; aunque no te apetezca, intenta ir ya que tendrás un golpe de suerte si acudes a la cita. Buen momento para demostrar tus dotes artísticas y creativas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tendrás que poner más empeño para conseguir tus objetivos profesionales, en los que te juegas tu futuro inmediato; momentos inciertos que te mantendrán algo tenso y vulnerable, pero de los que te compensará la persona amada y la familia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que un simple gesto o un comentario te hagan albergar sospechas sobre personas de tu entorno: no te fíes demasiado de tus apresuradas deducciones, es más que probable que te estés equivocando o, simplemente, que exageres.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El amor con mayúsculas puede llegarte en estos momentos, pero tal vez con la persona menos indicada para tu estabilidad y la de los tuyos. Tendrás que pensar mucho en la situación y tal vez frenar tus impulsos, al menos por ahora.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu capacidad de comprensión hacia los demás mejora, estarás más conectado a los intereses de los más próximos. No dejes pasar la ocasión e intenta provocar un acercamiento con las personas que más te atraen, ya sea por motivos profesionales o sentimentales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Una amiga del pasado va a reaparecer en tu vida y te va a recordar una etapa que no te agrada mucho. Lo peor es que tú no le habías hablado de nada de esto a tu pareja y ahora tienes que darle explicaciones de muchas cosas que no le van a gustar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu tendencia a la hipocondría podría estar llegando un poco más lejos de lo saludable; pese a la aparente contradicción, puede llegar un día en que nadie te haga caso si realmente tienes una dolencia complicada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Podrías hoy tener muy claro que las cosas no están maduras para decidirte a vivir en pareja. Pequeños detalles en la convivencia te darán la pauta a seguir en este terreno. Se impone más diálogo si quieres avanzar en la relación.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Llega el fin de semana, y tu primer impulso ese hacer las maletas y escaparte del ruido de la ciudad, necesitas desconectar del bullicio. Pero si tienes pareja, todo puede cambiar, tal vez ella tenga otros planes… .