Un empate con sabor amargo consiguió Santa Cruz en su debut

La esquina de Millán con Astorga se ha vuelto peligrosa, y no por la cantidad de delitos que ocurran en el lugar, o por la falta de luz o por los accidentes vehiculares que puedan ocurrir en dicha intersección, sino por la presencia de una casa abandonada de la que quedan poco más que las paredes exteriores y que son un evidente peligro para quienes transitan por el sector.

Es que es evidente que estos añosos muros han sufrido, no solo soportaron el terremoto del 2010, sino que solo en el último año han sido mudos testigos de al menos 3 incendios. El último de ellos ocurrió a eso de las 14 horas de este sábado, al llegar los primeros bomberos al lugar informan de un incendio en fase de libre combustión, es decir lo que vulgarmente se conoce como un incendio “reventado”. Las llamas eran visibles desde la distancia.

Para el control de esta emergencia se hizo necesaria la presencia de 4 compañías de bomberos, quienes en poco menos de una hora de trabajo lograron controlar la emergencia y evitar que el fuego se expandiese a casas vecinas. Eso sí lo poco que podría haber quedado al interior de esta casa, la que fue escenario de un homicidio en 2023, resultó quemado.

No se sabe a ciencia cierta cuan dañados estén los muros de adobe que aún se mantienen en pie, pero el agua, el fuego y los años no hacen difícil de imaginar que algo han hecho. Situación más compleja aún por lo estrecho de la vereda por Astorga, en cualquier momento podrían ceder afectando a un inocente peatón o a algún vehículo que transite por el lugar. Mientras se solucione esta situación no queda más que hacer el llamado a abstenerse a pasar por ahí. Por la vereda poniente de la calle Astorga al llegar a Millán.