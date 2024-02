Las emociones también van al colegio

“Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. 9 Pero Dios, el Señor, llamó al hombre diciendo: — ¿Dónde estás? Gén.3:1-21

Esta es la primera pregunta que Dios hace al hombre en la Biblia. Dios tenía una estrecha comunión con sus hijos. El texto Bíblico dice: “Dios se paseaba en el huerto, al aire del día.”

Este encuentro a diario que Dios tenía con Adán y Eva debío ser un tiempo grato, hermoso, agradable para ellos, pues Dios fue quien los creo y los puso en el huerto. Su propósito era convivir con ellos y disfrutar de su compañía. Su voz y presencia era algo común que Adán y Eva disfrutaban diariamente

La interrogante recurrente es: ¿Por qué Dios pregunta a Adán, donde estás?

Dios notó la falta de comunión de Adán con Él, y le buscó. Pero Adán no estaba, ansioso que llegara el aire del día para encontrarse con Dios su creador, Adán ya no estaba llegando a esa cita diaria, ¿Qué fue lo que paso?

Adán le había fallado a Dios, le presto oído a la serpiente, que le hizo creer que podía vivir sin la comunión, sin la presencia del creador en su vida y le hizo creer que él podía también ser un dios.

Aquellos que han infringido la ley de Dios, al igual que adán, se esconden, no salen a su encuentro, a su llamado. Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz y me siguen”

Marcela Gándara, cantante cristiana, en una de sus letras, de la canción” Supe que me amabas” dice: “… mucho tiempo me esperaste y no llegue Supe que me amabas, aunque hui, Lejos de tu casa yo me fui,”

Dios siempre toma la iniciativa cuando nos alejamos o nos escondemos de su presencia.

En la parábola de la oveja perdida Jesucristo va al encuentro de la oveja para rescatarla del peligro y brindarle seguridad y llevarla de vuelta al redil.

El evangelio según San Lucas dice:

¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla? 5 Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso; 6 y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: «Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. 7 Os digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:4-7

El texto Bíblico dice que Adán se escondió entre los árboles del huerto. Los árboles del huerto pueden ser para nosotros nuestras excusas, nuestros problemas, nuestros razonamientos.

La interrogante hoy es ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que paso a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? Dios sabe dónde está usted y solo usted podrá responder con una evasiva o sincera respuesta. Tenga presente que Dios a diario le espera a que restaure su comunión con El.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.