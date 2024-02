O’Higgins intercambiará localía con Everton

No estaba en sus planes, pero finalmente continuó el camino que su abuelo y su padre habían pavimentado. Patricio Parrao se desempeña como jefe de turno en la Planta de Molibdeno en Codelco División El Teniente, pero confiesa que cuando comenzó en el mercado laboral, la minería no era una opción.

“Mi familia es minera. Mi mamá es sewellina, mi abuelo, papá y tíos son todos tenientinos, entonces yo tenía un nexo, pero siempre le había hecho el quite, porque me había ido por el lado de la naturaleza”, comenta.

¿De qué se trata tu trabajo?

En esta planta separamos el molibdeno del cobre que viene del proceso. Dejamos que el cobre siga su camino hacia Filtro y Secado, y acá envasamos el molibdeno en bolsas de 1.300 kilos y las juntamos en lotes de 20.

Día a día me preocupo de las coordinaciones de mantención de los equipos y ajustes al proceso para obtener los resultados que se requieren. Para eso, mantenemos constante comunicación con las personas que trabajan en el área, para que operemos según los estándares establecidos en la operación y revisar el por qué cuando no es así.

También soy el enlace entre la operación y el mantenimiento, coordinamos con los mantenedores y equipos para ver cuándo pueden hacer una intervención, por ejemplo.

¿Cuánto tiempo llevas en El Teniente? ¿Recuerdas cómo llegaste?

Hace 15 años que estoy aquí, llegué a esta misma planta como operador y hoy soy jefe de turno. He ido creciendo en el tiempo. Ingresé por concurso, porque estaban necesitando gente.

Yo vengo del rubro agrícola, estudié ingeniería agrícola, trabajaba en el campo y fue un cambio total. Aquí entré a ver tubos y cañerías por todos lados, nada verde. Yo estaba acostumbrado al campo, a la naturaleza y acá es todo muy distinto.

Con los años, vi la estabilidad que este trabajo me daba así que me quedé. Como no podía hacer mucho acá con la carrera que tenía, decidí estudiar ingeniería en administración y después ingeniería civil industrial, lo que me ha dado posibilidades para avanzar.

¿Cómo describirías los años que llevas en El Teniente?

Para mí tiene que ver con cambios, porque las condiciones acá son muy particulares, la seguridad es clave y lo marcan muy fuerte. También hay una estabilidad que permite cumplir los objetivos que uno se plantea en la vida, una mejor calidad de vida. Mis hijos tuvieron una buena educación, pudieron ir a la universidad y eso, se los pude dar gracias a la División.

A nivel personal, El Teniente me dio la posibilidad de proyectarme en el ámbito laboral. Hoy tengo 49 años y puedo transmitir esto a las nuevas generaciones que ingresan, que sí se pueden hacer las cosas si uno se propone objetivos, se puede avanzar, no hay límites.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Es una responsabilidad muy grande y una gratificación también saber que cada día que venimos a trabajar y que cumplimos las metas, podemos aportar a los excedentes de la División y, con eso, aportar al país y al desarrollo de chilenos y chilenas. Es algo que me enorgullece mucho.