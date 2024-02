EDITORIAL: Un súper martes, que poco tendrá de  “súper”.

Este año, al menos en Rancagua, no tendremos un “súper lunes”, sino un “súper martes” ya que la gran mayoría de los colegios retornaran a clases el 5 de marzo. Pero lamentablemente todo indica que no será solo un súper día, sino al menos un súper mes, pero que de súper tendrá solo la palabra, a manera irónica, ya que todo indica que al menos desde el punto de vista de los tacos, será una larga espera.

Año a año el crecimiento de la urbe, sumado al rápido incremento del parque vehicular y a la distribución geográfica de los colegios, generar un colapso vial en algunas arterias en las horas punta, las que están relacionadas con el horario escolar.

Pero lamentablemente a esta conocida ecuación durante este 2024 se agregan algunos factores que no hacen sino complicar este de por sí complejo panorama.

Es que poco o nada se hizo en los meses de verano para por ejemplo avanzar con el evidente nudo vial que las más que atrasadas obras de la Carretera del Cobre significarán, a un paso cansino y muy lento en algo avanzaron las obras durante febrero.

Y también entraremos a un nuevo año escolar con un fenómeno que ya habíamos advertido el año anterior, pero que poco se ha hecho por enfrentarlo. Una evidente falta de frecuencia y presencia no solo de las micros licitadas sino también de los colectivos. Y es que tras los años de pandemia en que los cursos para obtener licencia de conducir profesional estuvieron suspendidos y ante la necesidad que especialmente Link ha mostrado en contratar a conductores profesionales hay pocos choferes para la locomoción colectiva, solo unos pequeños cursos de SENCE pero con una matricula bastante menor a las necesidades han venido a tratar de solucionar el problema.

Y como existe la demanda, pero la oferta no la cubre, los conductores de aplicaciones vienen a cubrir este vacío añadiendo otro componente más a los históricos tacos.

Otra cosa, esperamos estar equivocados y que solo sea un problema comunicacional. Pero hasta el momento nada han dicho las autoridades pertinentes sobre planes para enfrentar al menos este súper martes.

Pero es necesario también mirar el largo plazo, donde el mejoramiento del transporte no consiste solo en ampliar las avenidas y construir pasos desnivelados, también se requiere potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta, así como desconcentrar la distribución de servicios en la urbe, o tener un centro caminable pero con espacios donde puedan llegar a estacionar los automovilistas; pero, en la medida que no exista fuerza ni voluntad política para empujar estos proyectos viales que son clave, no solo el martes, sino que, de lunes a viernes, será un “Súper caos”.