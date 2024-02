Autoridades de Educación entregan recomendaciones para compra de útiles, textos y uniformes escolares

Faltando sólo días para que comience un nuevo año escolar, las autoridades de Educación, informaron que los útiles escolares (materiales, textos, uniformes) no son causales para la marginación de un o una estudiante, tanto de las actividades como del ingreso al establecimiento.

“Lo primero es ser enfáticos en señalar que el derecho a la Educación debe primar por sobre cualquier cosa y nuestro deber es asegurar el acceso de nuestros estudiantes a las salas de clases. El llamado es también a los establecimientos educacionales para que soliciten lo estrictamente necesario y entreguen diversas opciones para no sobrecargar el bolsillo de las familias”, indicó la seremi de Educación, Alyson Hadad.

Según lo informado por la autoridad, los establecimientos educacionales no pueden solicitar dentro de la lista de útiles escolares artículos de aseo u oficina, puesto que este hecho significa una vulneración a la normativa educacional.

Respecto al uso del uniforme, escuelas y liceos pueden acordar el uso obligatorio de éste; siempre y cuando exista un consenso con los centros de Padres y Apoderados, de Alumnos y el Consejo de Profesores.

“Es importante aclarar que los establecimientos que reciben los textos otorgados por el Ministerio de Educación son escuelas y liceos municipales y subvencionados adscritos al programa. Si alguna unidad educativa decide solicitar un texto adicional o complementario a los entregados por el MINEDUC de manera gratuita, serán las familias quienes decidan voluntariamente su adquisición y el establecimiento deberá adecuar la actividad pedagógica para aquellos estudiantes que no cuentan con el texto complementario, de manera que la falta de éste no signifique un obstáculo para el proceso enseñanza – aprendizaje de los y las estudiantes”, señaló la secretaria ministerial Alyson Hadad.

Por su parte, el director regional de la Superintendencia de Educación, Oscar Acevedo, manifestó: “En el inicio de este año escolar 2024, para la Superintendencia de Educación es importante que los padres, madres y apoderados se informen de los derechos y obligaciones que le asisten en lo relacionado con tema de uniformes, útiles y textos escolares. En relación al uniforme escolar es importante señalar que la normativa no exige que sea obligatorio y las comunidades educativas son las que establecen su obligatoriedad, teniendo siempre la facultad el director o directora eximir del uso de uniforme escolar a aquellos alumnos que por razones socioeconómicas no puedan adquirirlo; con los útiles escolares es muy importante señalar que no es posible exigir marcas determinadas, salvo excepciones que por temas sanitarios, se pueda sugerir la compra de alguno, pero nunca exigirlo. En el caso que alguna familia vea afectado su derecho a la Educación en alguno de estos temas, puede concurrir a la Superintendencia de Educación a realizar la denuncia ya sea de manera presencial o a través de la página web www.supereduc.cl”

“Cabe recordar que hace algunos años era habitual que cuando un estudiante no contaba con uniforme o un material determinado, desde el colegio lo devolvieran a su casa. Hoy esto está cambiando, pues la ciudadanía entendió que el derecho a la Educación es más importante y no se puede poner en riesgo por no contar con uniforme, texto o materiales escolares”, concluyó la seremi Alyson Hadad.