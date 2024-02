Quinta de Tilcoco innova con “Plan Quinta Segura”

Lo que antes no se conocía en Chile de las bandas criminales trasnacionales, hoy se ha convertido en tema de conversación y grandes titulares en la prensa nacional y regional, tras la presencia de grupos delictivos que se han establecido en la geografía nacional, pero más aún, en una red que ha extendido sus tentáculos en otros países como: Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile.

La región de O´Higgins no escapa de esta realidad y muestra de ello, son los delitos que en los últimos meses revelan la operación de bandas criminales que han puesto en la mira a la capital regional, Rancagua.

Tras el secuestro del empresario Rudy Basualdo, ocurrido en noviembre del año pasado, se tejieron varias hipótesis, sobre los responsables de este delito, que en principio fueron capturados tres individuos y su posterior formalización; pero la semana pasada fue capturado e imputado un séptimo, que permitió, tanto a la Fiscalía como al equipo de la Policía de Investigaciones, sacar a la luz pública, que el sexteto pertenecían a una organización criminal internacional.

En vista de que el fiscal regional (s) Javier Von Bischoffshausen afirmara que los responsables de los delitos de secuestro del empresario rancagüino, pertenecen a una facción de la organización criminal “Tren de Aragua”, la cual es definida como: “Los Piratas de Aragua”, consultamos a diversos actores de la vida política regional, sobre los hechos delictivos y la presencia de esta peligrosa organización criminal en nuestra región.

Diego Schalper: “De las lamentaciones a las acciones”

El diputado por la región de O´Higgins, Diego Schalper Sepúlveda, dijo que es “extremadamente grave” la confirmación de que la organización criminal “Tren de Aragua” esté operando desde esta región.

Recalcó que dentro del plan de trabajo que presentó al gobierno regional, con 15 puntos, denominado “O´Higgins Seguro”, da cuenta de un empeño pro positivo, para que se haga una estrategia regional contra el crimen organizado.

Schalper fue enfatizó al afirmar que, “se debe pasar de las lamentaciones a las acciones”, porque no se hace nada con decir que hay un problema y no hacer nada al respecto.

A su juicio, el gobierno regional y la Delegación Presidencial “tienen que tener un liderazgo muy activo en esto y como parlamentario ha presentado estas propuestas a disposición, por lo que espera sean parte del esfuerzo de una estrategia regional.

Lenin Arroyo: “Ya se había advertido de esto”

El Consejero Regional, Lenin Arroyo, fue consultado sobre el particular y afirmó que “el narco crimen extranjero opera y se asentó desde el año 2022 en la región y que las medidas anti delincuencia del gobierno han sido un verdadero fracaso” y agregó que no hay trabajo de inteligencia, solo anuncios rimbombantes sin efectos.

Según Arroyo, el Plan “Calle Sin Violencia” ha fracasado porque los tiroteos entre bandas extranjeras, que se acribillan a balazos por el territorio, es el pan de cada día en nuestras poblaciones, sobre todo en el sector Oriente de Rancagua.

“Lo que dice la Fiscalía no es novedad, porque en el 2022, ya se había advertido de esto”, dijo, al acotar que tras asumir como consejero regional tuvo acceso a documentación de inteligencia, donde las policías señalaban el operar de ciertos connacionales con elementos extranjeros de bandas narco criminales que buscaban sentarse en esta región, porque venían huyendo específicamente desde la zona norte del país.

A juicio del consejero, esos informes a su parecer se fueron al tacho de la basura, pero nadie hizo nada para prevenir esta situación.

“Para atacar estas bandas es necesario que los parlamentarios se pronuncien (…) sobre todo los parlamentarios de nuestra región, y agilicen la Ley de Inteligencia que duerme en el Congreso desde hace varios años”.

Finalmente, aseguró que, si no hay un cambio de estrategias, tácticas, voluntad política de hacer las cosas y actuar para combatir la delincuencia de verdad (…) el Tren de Aragua va a seguir en esta región matando, asesinando, extorsionando y haciendo lo que quiera, porque las autoridades han tenido la incapacidad de poder operar como corresponde.

Senador Javier Macaya: “Rechazo enérgicamente”

El senador por la región de O´Higgins, Javier Macaya fue consultado sobre el particular y expresó que “rechazo enérgicamente cualquier acto de violencia y delincuencia en la Región de O´Higgins y en todo el país”.

El también presidente del partido UDI, considera que de ser real la información dada por el representante del Ministerio Público, es gravísimo y por lo mismo se vuelve aún más fundamental que de una vez por todas se tomen las medidas que refuercen la seguridad en todo el país”

“Estamos a disposición de votar a favor todo lo que signifique proteger a los ciudadanos y garantizar el estado de derecho”, expresó de manera tajante.

Adicionó en sus declaraciones, que la actual situación de inseguridad, requiere acciones firmes y coordinadas para enfrentar a las organizaciones criminales y restablecer la paz y la seguridad en nuestra región y en todo el país.

El oficialismo no quiso opinar

Varios fueron los intentos que se hizo con algunos diputados y dirigentes políticos ligados al oficialismo, para conocer su opinión con respecto a la presencia de bandas criminales que estarían operando en la región de O´Higgins. Varios de los consultados, declinaron entregar sus impresiones para esta nota. Fuera de cámara señalaron no tener mayores antecedentes a lo dicho por el fiscal, y que debido a la seriedad del tema preferían no opinar por el momento debido a que “la investigación es secreta y el Gobierno no quiere entorpecer el éxito de las indagaciones”.