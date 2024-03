Estrategias para un regreso a clases positivo y resiliente

A las 18 horas, en el estadio Tucapel Bustamante Lastra de Linares, Deportes Rengo saldrá a la cancha para buscar sus primeros tres puntos de la temporada.

Comienza la segunda división profesional con un desafío importante para el cuadro que dirige el argentino Martín Garnero.

Deportes Linares será su rival, elenco que se reforzó convenientemente para ir por el ascenso, con nombres como Maxi Cerato (ex Everton), Fernando Cordero (ex Universidad Católica) y Franz Schultz (ex O’Higgins).

Eso si, los Oro y Cielo no se quedaron atrás en el marcado, sumando al portero Leandro Cañete (ex Santiago Morning), Jaime Soto (ex Cobreloa) y Claudio Jopia (ex Huachipato), entre otros jugadores.