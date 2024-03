Estrategias para enfrentar el estrés de marzo

En ediciones anteriores les informamos sobre la próxima llegada de la sección de carabineros OS-9 a la región de O’Higgins, esto debido a la realidad delictual que está enfrentando la región donde secuestros y crímenes han provocado conmoción entre sus habitantes.

Es por ello que conversamos con el general Max Jiménez, quien entregó detalles sobre la próxima llegada de esta unidad especializada. Adujo que han habido procedimientos que tuvieron gran connotación social, como lo fue el secuestro de un empresario en el sector de La Gonzalina y, el crimen de dos agricultores en la comuna de Malloa, por lo que el Director General de la institución, Ricardo Yáñez, vio la necesidad de, ante el incremento de delitos violentos, crear el OS-9 para trabajar de forma conjunta con Fiscalía. Esto permitirá crear equipos potentes para el trabajo investigativo especifico.

Actualmente el trabajo investigativo de carabineros lo asumen las SIP de las respectivas unidades policiales, sin embargo, el OS-9 contará con funcionarios especializados para investigaciones específicas en la persecución de delitos complejos, como homicidios y tipos de secuestro.

Para Jiménez, actualmente la criminalidad ha cambiado, la forma de cometer delitos se ha tornado más violenta, con distintas modalidades, lo que cree ocurre en todo el país, metodología que viene desde fuera de nuestras fronteras, lo que se refleja en que hasta hace un tiempo era impensado tener un secuestro Rancagua.

Esto ha llevado a la capacitación, ya que carabineros estaba capacitado para trabajar con rehenes, equipos negociadores, por lo que desde el nivel central se determinó que funcionarios se capaciten en Colombia, país que tiene un alto índice de secuestros, tomando idea y prácticas que serán aplicadas en la realidad nacional. Esto indica, según el general, que carabineros tiene la capacidad para enfrentar este tipo de delitos, con capacidad de reacción. Citó como ejemplo la detención del primer involucrado en el secuestro del empresario, lo que permitió seguir una línea investigativa que ya tiene siete detenidos.

La presencia del “Tren Aragua” en este secuestro no es un tema menor, por lo que Max Jiménez asegura que se busca desarticular estas bandas, sumado a la necesidad de crear el OS-9, para que este tipo de delitos no se sigan produciéndose, lo que crea una sensación de inseguridad entre la población. Sostiene que los delitos no han subido de forma exponencial, pero los que han ocurrido, han sido de un alto impacto y violentos, lo que llama la atención a los medios de comunicación y la comunidad.

El hecho que los delincuentes constantemente estén cambiando su forma de actuar, hace que carabineros de adecúe a las necesidades actuales, mejorando los procesos de formación, capacitación y, perfeccionamiento de forma permanente, indica la autoridad policial.

Hizo un llamado a la comunidad a la denuncia, ya que esto es primordial para georeferenciar los delitos y conocer dónde y qué tipo de hechos delictuales están ocurriendo. Esto permite mantener un acercamiento con la comunidad y, juntas de vecinos. La comunicación con ellos logra conocer detalles fundamentales, ya que son ellos quienes saben dónde, por ejemplo, se vende drogas, se cometen incivilidades, lo que hace que se ataque estos focos y eliminarlos por completo.

Sobre la realidad delictual en la región, indica que uno complejo es la violencia intrafamiliar, la que se produce intramuros y que cuesta mucho a las personas afectadas denunciar, por miedo u otras razones. Es por ello que incentiva a la denuncia, ya que poseen capacidad para este tipo de atenciones

Se estima que este mes de marzo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegue hasta la región para firmar y anunciar de forma oficial los detalles de la creación del OS-9, así como la cantidad de funcionarios y las dependencias que serán destinadas para ellos.