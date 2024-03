HORÓSCOPO DEL LUNES 4 DE MARZO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No pasa nada por negarte a hacer algo que no está bien o dar tu opinión por algo que no te gusta. Reforzará tu personalidad en determinados ambientes en los que necesitas posicionarte.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Deberías mantenerte al margen de los comentarios maliciosos sobre compañeros, porque saben muy bien que todo el mundo no es igual y al final ese tipo de situaciones se volverá en tu contra.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Pueden llegarte mensajes contradictorios que aumentarán tu grados de incertidumbre. Mejor sería que no hicieras caso de las supuestas amistades que te apremian con intereses nada claros. Debes actuar con más precaución en las relaciones sociales.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Deberás atender asuntos relacionados con tu pasado reciente que reaparecen debido, en parte, a tu falta de reacción ante los problemas. Si dedicaras el tiempo oportuno a resolver esas trabas cotidianas, no tendrías ahora este cúmulo cosas pendientes.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te sentirás en baja forma y sin ganas de hacer nada, posiblemente porque tus altibajos de salud se concreten en un estado febril que te apartará temporalmente del trabajo o de tus planes de ocio para hoy.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No se te ocurra pensar ahora en un cambio sentimental, aunque las relaciones no vayan por el mejor de los caminos. Intenta una reconciliación, ya que un desequilibrio sentimental te afectaría mucho en otros aspectos de tu vida.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El trabajo puede darte hoy qué pensar. Es probable que no tengas que acudir a él físicamente, pero tu mente sí que lo hará. Tendrás una gran oportunidad de realizar un viaje largo con compañía muy deseada.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Una forma de ser más estricta y seria aparecerá hoy ante el comportamiento de los demás, y hará que te sientas incomprendido y algo desubicado en algunos momentos del día Si de verdad crees que tu actitud es la correcta, deberás medir todo con el mismo rasero.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Muy a tu pesar, los problemas familiares que atraviesas desde hace tiempo pueden recrudecerse, en parte por la ausencia de diálogo. Es el momento de que hagas los cambios necesarios para recuperar la necesaria estabilidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La timidez es un lastre fácilmente salvable si no dejas que te agobie excesivamente y practicas cada día ciertas normas de sociabilidad, por ejemplo hablar mirando a los ojos de la gente, captando así una atención que valorará lo que estás diciendo muy positivamente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Llegarán novedades en el campo profesional, y no precisamente las que esperas. Sin embargo, debes tomarte las cosas con mucha calma y aceptar lo que te viene encima con toda la alegría que puedas. Tendrás ocasión de resituarte si tienes paciencia.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Jornada de incertidumbre; tendrás que meditar y elegir el camino a seguir con la persona amada. Procura que nadie se percate de las dudas que te acechan porque podrías levantar todo tipo de sospechas. Encontrarás la salida si te centras en lo que realmente quieres.