Por estos días se debería definir director titular del  Hospital Regional Rancagua

Durante una entrevista exclusiva concedida a nuestro diario El Rancagüino a principios de febrero, el director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, aseguró que se esperaba que para el 1 de marzo asumiera el nuevo director del Hospital Regional de Rancagua.

La búsqueda para seleccionar al nuevo director del Hospital Regional a esa fecha se encontraba en su etapa final de evaluación directiva, esto en medio de la crisis de falta de especialistas que ha enfrentado el importante centro asistencial; no obstante, Gutiérrez expresó su optimismo ante esta situación, señalando que “pronto debiéramos tener un director o directora titular que nos permita ir armando equipo en el HRR que nos permita solucionar problema que son de arrastre”.

Y como no hay plazo que no se cumpla o deuda que no se pague, iniciado marzo nos contactamos con la repartición pública de salud para corroborar información que ya habría nombre para el titular a la cabeza del Hospital Regional, desde donde indicaron que, respecto al proceso de selección del nuevo director, una comisión se reunirá los días martes 5 y miércoles 6 de marzo para definir a los candidatos que serán entrevistados por el director en las dos semanas siguientes.

Recordemos que respecto a las competencias que primarán en la selección del nuevo director, Gutiérrez aseguró que serían competencias técnicas, indicando que los procesos de elección en estos servicios han sido principalmente técnicos en los últimos tiempos.

En suma, el concurso de Alta Dirección Pública para contar con un nuevo director o directora para el Hospital Regional, se encuentra en su etapa final de evaluación directiva, lo que sugiere que a fin de mes contaríamos con un titular en el cargo.