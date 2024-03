Un colchagüino fue segundo en el Clasificatorio de Rodeo en San Clemente

Volver a ¿La normalidad?

Hoy todos establecimientos educacionales inician sus actividades, la mayoría de los trabajadores que toman sus vacaciones entre enero y febrero regresan y por lo tanto los espacios públicos, los medios de transportes y muchos lugares urbanos se colapsan especialmente a las horas de comienzo de las actividades por la mañana temprano y al atardecer durante el regreso a casa.

Suponemos que las autoridades tienen planes preparados para este día, pero lamentablemente nada dijeron públicamente pese a las reiteradas preguntas de este medio. Los resultados seguramente ya los habremos visto cuando lea esta columna y no hay que ser muy visionarios para suponer que los tacos volvieron en gloria y majestad. Es que no solo es el retorno a clases, a los tacos se suman los imprudentes automovilistas que se toman las veredas para estacionar, los ciclistas y motonetistas que se cruzan imprudentemente, semáforos que no funcionan correctamente sumados al calor intenso. Un detonante emocional fuerte y complejo.

Pero no todo es negativo.

Por naturaleza todos somos sociales. El reencuentro entre escolares, entre compañeros de trabajo y la solidaridad entre vecinos se acrecientan frente a las dificultades. Esta es una de las lecciones siempre presentes tras las emergencias que lamentablemente cada cierto tiempo vivimos en nuestro país.

Para los párvulos que van por primera vez al jardín es un acontecimiento único, también para sus padres, y parientes y motivo de felicidad para una gran cantidad de alumnos de básica.

La foto con el primer uniforme escolar se multiplica y comparte en redes sociales.

El año efectivo comienza en marzo. Tenemos todo un año por delante es necesario retomar las buenas rutinas y acomodar las actividades diarias en función del bienestar familiar con una gran altura de miras ya que no es fácil principalmente por las implicancias económicas que nos afectan a todos para lograr que lo malo no sea “lo normal”.