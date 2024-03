Ganador de camioneta en Monticello: “Este premio me lo mandó mi mamá desde el cielo”

En los últimos días, nuestra comunidad se ha visto sacudida por la revelación de indicios preocupantes sobre la operación del crimen organizado en nuestra querida región. Así lo señaló el fiscal Javier Von Bischoffshausen que aseguró que la banda que ejecutó el secuestro del empresario rancagüino, Rudy Basualdo, Cubillos, pertenece a una facción de la organización criminal, “El Tren de Aragua”, denominada, “Los Piratas de Aragua”, la que opera desde el extranjero con brazos en el país.

El persecutor así dio voz oficial a lo que ya era un secreto a voces en los barrios de nuestras ciudades, la presencia del crimen organizado en O´Higgins. Situación que nos exige reflexionar sobre la complejidad de este desafío y la respuesta de nuestras autoridades.

Tras estas declaraciones lamentablemente poco o nada han dicho nuestras autoridades locales sobre el tema, al menos en lo que a rama ejecutiva se refiere.

Pero Carabineros parece tener más información que lo poco señalado desde el gobierno, por eso en un accionar mucho más rápido de lo habitual en pocas semanas se ha hecho todo lo necesario para la instalación del OS9 en nuestra zona, departamento especializado en el combate al crimen organizado. Fue el propio fiscal regional Emiliano Arias quien resaltó que la presencia territorial de equipos policiales especializados, fortalecen el análisis y la persecución del crimen organizado.

Es que la presencia del crimen organizado no es un fenómeno aislado. Nuestro país no hace mucho está comenzando a lidiar con esta amenaza, pero hasta el momento la veíamos como una realidad lejana, más bien un problema de Santiago o de Arica. Pero ahora parece haber llegado a nuestras puertas. Es crucial entender el contexto nacional e internacional de estas operaciones para diseñar estrategias locales efectivas y parar este fenómeno cuando aún es incipiente y no lamentar después por las acciones no tomadas cuando aún era tiempo.

En momentos como estos, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales. Instamos a nuestras autoridades a compartir información de manera clara y completa con la comunidad. La llegada del OS9 es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos saber más sobre su alcance y estrategias para abordar esta problemática.

La presencia del crimen organizado en nuestra zona no puede ser subestimada ni ignorada. Requerimos una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, como comunidad, debemos estar alerta y participar activamente en el fortalecimiento de nuestras medidas de seguridad. La transparencia y el trabajo conjunto serán fundamentales para superar este desafío y preservar la seguridad y el bienestar de todos nosotros.

Luis Fernando González V.

Sub Director.