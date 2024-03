Alcaldesa Gloria Paredes, liderazgo y compromiso en Palmilla

Desde temprana edad, Gloria mostró interés por la política y el servicio público. Su incursión en la política local comenzó cuando se presentó como candidata a concejala por Palmilla en el año 2004 cumpliendo su objetivo y siendo reelecta en el 2008 para un nuevo periodo.

En 2012, fue más allá y se postuló como candidata a alcaldesa, resultando electa y siendo reelegida en el 2016 y en las elecciones municipales del 2021, logró llegar a su tercer período como edil.

En su gestión como alcaldesa, Gloria asegura haber enfrentado los desafíos de una sociedad aún masculinizada, especialmente en el ámbito político. Sin embargo, destaca el apoyo recibido tanto de hombres como de mujeres en su comunidad, lo que le ha permitido cumplir con sus metas y liderar procesos de desarrollo para Palmilla.

“Ha sido un orgullo ser la alcaldesa de esta comuna donde las mujeres tienen una participación activa. Una comuna rural que tiene un sesgo de machismo, pero afortunadamente no lo he sentido desde la comunidad, por algo he sido reelecta en tres oportunidades, además por ser dirigente agrícola me ha mantenido muy cerca de los agricultores”.

Palmilla es una comuna rural donde la agricultura campesina es la principal fuente laboral y donde el género femenino está fuertemente presente con los trabajos de temporada. Una comuna donde la mujer está inserta, además, como jefas de familias y emprendedoras, “Aquí existe un mundo laboral bastante duro, la inserción de las mujeres en la agricultura campesina han sacado adelante muchas cosas positivas para la comuna y no puedo dejar de lado la confianza de los varones que me han permitido ocupar el sillón alcaldicio en tres oportunidades. Una experiencia muy enriquecedora, demasiado bonita y en conjunto aprendimos a gobernar una comuna”.

UNA MIRADA CERCANA, FIRME E INSTRUIDA

No obstante, no desconoce que ha sido una tarea difícil “El sesgo machista está al interior de la estructura de los municipios donde a los varones les cuesta entender el liderazgo de las mujeres, porque uno tiene una mirada más cercana, pero no por eso menos firme o menos instruida. Uno tiene las capacidades para conducir procesos y llevar adelante el desarrollo para una comuna, pero siempre con un sesgo de quienes están en un cargo de dirección y subunidades si las cosas van a resultar o no. Para mí esto es un trabajo donde tengo que cumplir día a día con metas”, indica convencida de su gestión.

Anuncios

Paredes agrega “Dicen que la política es de hombres y la mayoría piensa que esa es una afirmación real; pero no, la política es para seres humanos sensibles, sin importar el género. Si uno quiere hacer cambios y que una visión de sociedad más justa sea una realidad, uno se tiene que involucrar y no dejarse amedrentar, porque tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades. Hay que creerse el cuento, luchar y entregarse a todas esas causas que uno abraza por la convicción de querer modificar la realidad de muchos”, remarca Paredes.

Para finalizar, la edil de Palmilla añade “Mi último periodo lo simbolicé con el slogan ´Con el corazón en Palmilla´ porque uno pone el corazón sensible de mujer para poder tender la mano en todas las situaciones complejas que viven los habitantes de una comuna que es pobre en dinero, pero rica en su gente”.