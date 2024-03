María Angélica Silva, transformando La Estrella desde el corazón

“Es una satisfacción que nuestras trabajadoras puedan desenvolverse en sus puestos laborales con un gran compromiso, pero sin descuidar sus vidas personales. Monticello se certificó bajo la norma 3262, lo que implicó la obtención del sello ‘Iguala – Conciliación’, un hito en la región de O´Higgins y en la industria de juego a nivel nacional. Este es un gran paso que impacta positiva y directamente a las mujeres de la región que son mayoría en nuestra empresa”. Manuel Rojas Ramírez

Gerente General Monticello

Carolina Ibarra Díaz – Supervisora Club Dreams

“Pensé que tenía la vida lista con mis 3 hijos mayores de edad. De hecho, el mayor tiene 31 años. Pero Josefa llegó a revolucionarme y entregar un carrusel de emociones”, dice muy contenta Carolina sobre su hija (2 años).

Tras la licencia de post natal, Carolina se siente privilegiada con su trabajo: “Tengo un turno que me permite compatibilizar mis funciones con mi vida familiar. Puedo pasar a dejarla y buscarla a la sala de cuna y estar con ella en las tardes, no tengo nada que decir”.

Paola Inostroza Venegas – Jefa de Mesas de Juego

“Doy gracias a tener la oportunidad de estar donde estoy, me ha permitido crecer personal y laboralmente” comenta Paola, a cargo de todas las mesas de juego de cartas, dados y ruletas, tanto en el salón VIP como en el salón general de Casino Monticello. Su secreto está en una actitud positiva, la que ayuda a atraer más circunstancias positivas. “Simplemente estoy feliz”, concluye.

Angélica Gómez Gómez – Operaciones, Ingeniería y Mantención

Una frase siempre será suya: “Yo soy mejor que yo”. Ese es el lema de Angélica, gásfiter certificada y única mujer en un área que cuenta con más de 20 hombres. “Pude demostrar capacidades que son las mismas que la de los hombres, no hay ninguna diferencia en el resultado del trabajo”, afirma.

Entre medio de las mantenciones que debe hacer a sistemas y equipos de agua y gas, siempre quiere aprender más y por eso buscar certificarse también como electricista. “Agradezco mucho las oportunidades que me han dado en mi área”.

Cecilia Rodríguez López – Demi Chef

“Estoy super contenta, he sido constante, lo que requiere disciplina y también disfrutar lo que haces”. Llegó hace 5 años como ayudante de cocina al local de Johnny Rockets en Monticello. “Después pasé a entrenadora y ahora tengo el puesto de jefatura del local”, resume.

“Mi desafío es ir creciendo en Monticello. Me gusta inspirar a que la gente con que trabajo confíe en sus capacidades”. ¿Cómo lo hace? Con empatía. “Para que una persona me de su 100% debo estar con mi equipo y ser una buena líder”.

Cecilia Turra Carmona – Guardia de Seguridad

“Soy super presente y me las ingenio para estar en todas las etapas de mis dos hijas (16 y 8) y que me vean al 100%”. Madre soltera, se organiza para llevar su hija menor al médico y al colegio y en el caso de la mayor, a los deportes. “Pasó del atletismo al taekwondo” comenta con orgullo. Lo resume así: “Las he criado con Monticello”.

Cecilia llegó en 2010 con una empresa externa de seguridad y en 2018 pasó a la planta de Monticello. “Mi jefatura es bien humana y se pone en el lugar de todos, pero especialmente de nosotras, que por temas de crianza, contamos con menos tiempo”.

Adriana Batista Rangel – Ejecutiva Clientes VIP

Ingresó a Dreams en Cartagena de Indias, Colombia, en 2015. Partió como analista de base de datos. Luego pasó a ser jefa de Servicio al Cliente. Hasta que le propusieron trasladarse a Monticello. “Fui la única entre las 250 personas que trabajaban allá” dice con orgullo. “Pienso que vieron en mí constancia, esfuerzo y organización”, complementa.

Instalada en Chile desde 2019, cuenta con una cartera de bastantes clientes. Pero no se complica. “Gracias a Dios me ha ido bien y siempre estoy en contacto con mi familia”.

Ángela Gutiérrez López – Asistente de Bóveda

Entre habilitar cajas de pago, preparar máquinas con tickets de entradas a la sala de juego y disponibilidad de efectivo, además de hacer cierres diarios de operaciones, Ángela se declara contenta con su nuevo puesto en Monticello, que obtuvo en septiembre pasado.

“Siempre hay poco tiempo, hay que tener todo operativo. Hacer las cosas bien, sin errores” destaca. “Es una pega de mucha precisión y detalle, es exigente, pero entretenida”. Todo, sin perder de vista a sus hijos.

Daniela González Díaz – Garzona Privé

Lleva 8 años en el Privé de Casino Monticello entregando un servicio más personalizado a los clientes que asisten a ese lugar. “En general son clientes más VIP, hay una atención más personalizada que es más demandante, digo, conocemos sus gustos, sus nombres, pero me gusta mucho el servicio”.

“Tengo 3 hijos, se han criado con el casino y me ayudan harto en los quehaceres de la casa, sin la ayuda de ellos simplemente no podría”, junto con agregar que “el trabajo y la estabilidad laboral que tengo es impagable, yo al casino le debo mucho”.

Paola Barría Retamal – Jefa de RRHH

“Me interesa estar siempre perfeccionándome, estar capacitándome, pero siempre estoy muy cerca de mis hijos, especialmente el más pequeño” confiesa Paola, quien se desempeña en el área de RRHH de Monticello desde 2020, luego de una primera etapa en la misma área entre 2008 y 2012.

“Me encanta hacer de todo como mamá, en ocasiones debo realizar inducciones de bienvenida para quienes entran a desempeñarse en Monticello. Trato de ser lo más cercana posible para ayudar a la gente que ingresa, sobre todo con los más jóvenes”.

Lorena Mella Opazo – Supervisora Recepción de Hotel

“Hay que buscar la manera en que la rutina no mate la experiencia”. Así piensa Lorena al momento de atender a los pasajeros de Hotel Monticello. Ello lo busca poner en práctica siempre con un elemento: la buena energía. “Los turnos de atención deben dar un buen trato y la buena disposición y proactividad son esenciales”.

Mientras, su vida personal sigue viento en popa y se declara muy feliz.

Isabel Morales Fuentealba– Ayudante de Cocina

Todo el mundo la conoce como la ‘Tía China’. “Es que cuando me río, parece que se me rasgan un poco los ojos. Muy pocas personas en Monticello me llaman por mi nombre” admite con alegría.

Trabaja desde hace 15 años en el comedor del personal, específicamente en el área fría. Las 500 o más personas que atiende diariamente en sus turnos no la intimidan. “Me gusta atender con una sonrisa”. La misma sonrisa que se lleva a su casa para cuidar a su madre y acompañarla todas las noches.

Catherine Tapia Lecaros – Controladora Máquinas de Azar

“Responsabilidad, lealtad, trabajadora, resolutiva y tener ganas de salir adelante. Creo que eso me diferencia”. Así se define laboralmente Catherine, quien agrega que le encanta la parte del servicio al cliente que requiere su actividad.

Sus dos hijos no resienten los turnos. “Las jefaturas me dan flexibilidad para la organización de mis turnos y estar cerca de ellos, especialmente del más pequeño, que tiene 5 años.”