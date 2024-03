CONMEBOL – Copa Libertadores: Palestino vs Nacional (P) Llave 2

Este viernes, al interior de auditorio del Hospital Regional Dr. Franco Ravera, la Fenats Nacional Base Hospital Regional conmemoró el 8M con música, baile, alegría y un compartir.

En la jornada en que estuvieron presente autoridades regionales, la Diputada Marcela Riquelme dijo a las mujeres que se estaba a la espera de la promulgación de la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia “esto es un paso vital hacia la erradicación de la violencia de género”, agregando que “pero sabemos que para eliminar completamente la violencia, no necesitamos solamente una ley, o una tobillera o un Carabinero en la esquina, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un cambio cultural, porque todos tenemos os mismos derechos. Si no existe ese cambio, no vamos a avanzar”.

Por su parte, el director (s) Hospital Regional, Adolfo Beck agregó “cuando llegué a trabajar en la mañana vi este afiche en el jardín infantil que decía la frase ‘Libres y Fuertes’, eso expresa todo, que las mujeres sean Libres y Fuertes y que los niños de la cuna partan con estos ideales, hace el cambio”.

La autoridad hospitalaria agregó que “ésta es una lucha que se viene dando hace muchos años, donde la mujer se ha tenido que posicionar con mucho esfuerzo donde estamos al debe, tanto como institución y como género. Hoy reconozco a todas las mujeres del Hospital, nuestras mujeres líderes, jefas de servicio, subdirectoras, enfermeras, doctoras, y cada una de ustedes que hacen un trabajo importante y primordial en el Hospital”.

En la jornada, la presidenta de Fenats Nacional Base Hospital Regional, Cynthia Báez tuvo palabras para sus pares “Hoy se conmemorar el Día de la Mujer porque tiene el coraje para perseguir tus metas y la entereza ante las dificultades. Mujer que estudian, a las que tienen que dejar a sus hijos en temprana edad a salir a buscar el sustento de cada día, ha sido difícil para cada mujer. Hoy a pesar que recordamos por un hondo pesar a las compañeras que perdieron su vida por las malas prácticas. Como gremio creemos también que es necesario dar esperanzas y alegría en este día de Conmemoración que con esfuerzo y sacrificio hemos sacado adelante. Arriba las que luchan!”, finalizó.

Luego las presentes tuvieron un momento de esparcimiento, donde las mujeres bailaron y cantaron con la música al ritmo del cantante tropical Yohan Palma que las hizo desordenarse, salir de sus puestos y ponerle alegría a su día de la mujer.

Recordemos que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar espacios públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, murieron en el trágico incendio en la fábrica Triangle-Shirtwaistzde Núeva York, por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las conmemoraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.