Mujeres Carabineros: El desafío de ser jefa de unidad y un destacamento

El año 1962 Carabineros de Chile incorporó a sus filas a las mujeres. Un proceso que comenzó tímidamente ocupando sólo algunas funciones dentro de la institución. Con el paso de los años, eso fue cambiando y las mujeres cada vez fueron asumiendo más responsabilidades en los diferentes ámbitos. En O’Higgins son varias las mujeres Carabinero que ocupan puestos de jefatura. Aquí les mostramos sólo dos casos de los muchos que existen. Les presentamos a la mayor Karla Piña Bravo, comisario de la 2° Comisaría de Santa Cruz, desde hace tres años; y, a la suboficial mayor Janet Olguín, desde hace 6 años Jefe del Retén Los Lirios.

“JEFA DE RETÉN HA SIDO EL MAYOR DESAFIO DE MI CARRERA”

Orgullosa de ser mujer Carabinero. Desde pequeña, la jefe del Retén Los Lirios, Suboficial Mayor Janet Olguín González, soñó con pertenecer a la institución, donde ya lleva 32 años. Cuenta “entré a los 17 años a Carabineros. Desde niña me gustó la Brigada de Tránsito y también tengo una tradición institucional muy arraigada: Soy sobrina del héroe de Carabineros que le dio el nombre a la Escuela de Suboficiales Fabriciano González Urzúa, por parte de mi madre, y aunque no lo conocí, porque él falleció cuando yo nací, siempre me sentí muy vinculada a su historia. Íbamos mucho al cementerio”, señala emocionada, y agrega que “para mí, él es un referente, con una hoja de vida institucional intachable. Es un ejemplo que he tratado de seguir, por eso siempre trato de hacer bien las cosas”.

Una tradición que la familia de Janet ha continuado. El hijo de la suboficial mayor es actualmente teniente de Carabineros y se encuentra en la Escuela de Especialidades. Además, el marido de Janet, es suboficial. “Somos una familia de Carabineros y me siento muy orgullosa de ello”, sentencia y agrega que “nuestras conversaciones no son siempre de temas policiales, pero es difícil no comentar algunos, entendemos los horarios, y, sobre todo, la responsabilidad de pertenecer a la institución y nos apoyamos mutuamente para que cada uno pueda desarrollarse y hacer bien las cosas”.

“Entré a Carabineros con el propósito de ayudar a la comunidad para que se sienta segura”, enfatiza la suboficial mayor, quien en estos 32 años de carrera ha estado en 19 unidades diferentes, principalmente en las regiones Metropolitana, de Coquimbo, Valparaíso, donde incluso estuvo en Isla de Pascua; y, desde el 2014, en la Región de O’Higgins, donde llegó a la Subcomisaría de Requínoa, para el 2018 asumir la Jefatura del Retén de Los Lirios, donde ya lleva seis años.

Una experiencia que dice “ha sido, sin duda, el mayor desafío de toda mi carrera, porque, si bien, Carabineros ha avanzado mucho en igualdad y las mujeres hoy ocupamos lugares de jefaturas, ha sido un proceso para que los hombres se acostumbren. Al principio –hace 6 años- cuando recién llegué, fue más complicado, pero ahora ya se logró”, asevera.

La suboficial mayor Janet Olguín González, es la única mujer en el Retén y cuenta que cuando ella asumió también había otra mujer Jefa en el Retén de Millahue (Graciela Beltrán Zúñiga), hoy en retiro, después poco a poco fueron llegando más mujeres. Hoy, ya existen varios destacamentos con jefaturas femeninas.

Anuncios

Para Janet el aporte de la mujer es fundamental, nosotras aportamos una mirada diferente y resalta las actividades que realizan en el Retén con la comunidad, que va desde celebrar Navidad, hasta Hallowen y hacer campañas para invierno. Los niños esperan las diferentes fechas para venir al Retén y sacarse fotos. Este año, fue reconocida por la Municipalidad de Requínoa, como personaje destacado, por su constante preocupación por la comunidad y la labor preventiva que realiza Carabineros.

“CUANDO LLEGUÉ COMO COMISARIO CAUSÓ MUCHO REVUELO EN LA COMUNIDAD”

La Mayor Karla Piña Bravo, Comisario de la 2° Comisaría Santa Cruz, lleva 21 años en la institución y ha trabajado en varias unidades, en Santiago y otras regiones, antes de llegar hace tres años a la jefatura de la comisaría.

Ella es oriunda de Santa Cruz, por lo que dice se sintió siempre muy apoyada y acogida por la comunidad y especialmente por las mujeres, quienes “cuando llegué venían a la Comisaría a saludarme y felicitarme por el puesto que había llegado a ejercer”.

Piña agrega que “Sentir ese apoyo de la comunidad y también de la familia en este trabajo es importante, porque ser mujer, carabinero y madre, no siempre es fácil compatibilizarlo. En mi caso, tengo dos hijos y a veces ha sido complicado, sobre todo ejerciendo un cargo, porque uno llega a la casa a hacer tareas con los niños, pero siempre he contado con el apoyo de la familia para a seguir desarrollándome”, asevera contenta.

La Comisario recuerda que cuando recién egresó de la Escuela, el año 2005, “no había dependencias para las mujeres en todas las comisarías, un tema que a estas alturas está solucionado. Durante estos 21 años, la inclusión de la mujer ha dado pasos importantes en Carabineros, todos los destacamentos se han modernizado en ese aspecto, pero además las mujeres hemos avanzando en las funciones, hoy muchas están al mando de un destacamento o unidad y eso habla del avance real de la incorporación de la mujer a las filas de Carabineros. Hoy, tenemos cargos realizando funciones de forma transversal en toda la institución, lo que nos permite estar cada vez más empoderadas y trabajando con todos los carabineros en la prevención y seguridad de la comunidad”.