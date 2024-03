Campeonato Vecinal vivió intenso fin de semana

Intensos y atractivos partidos se jugaron el fin de semana en el Campeonato Vecinal de Fútbol de Rancagua.

En el césped del municipal Patricio Mekis la acción comenzó el sábado con el duelo9 en segunda serie entre Viña Purísima y Viejos Cracks Santa Filomena, con victoria para los viñateros por 4-3. En seniors, en tanto, Granja Estadio se impuso por 2-1 sobre Irene Frei.

Mientras que, en primera, la Población O’Higgins goleó por 11-1 a La Palma.

En tanto, el domingo, todo comenzó con el 5-0 de Internacional FC sobre Enrique Sorrel en segunda categoría. En seniors, Villa Teniente se impuso en penales sobre Libertad Urmeneta, luego de igualar 3-3 en el tiempo de reglamento.

Finalmente, en primera, Villa El Sol venció por la cuenta mínima a Villa Teniente.

Cabe consignar que, el próximo fin de semana, tendrá lugar la última fecha de la primera rueda del torneo, la cual se iniciará el sábado a las 16 horas con el lance entre Patria Joven y Sport Dintrans (segunda), para continuar con La Palma vs Sportivo Italiano (18 horas, en seniors) y Juventud Lord Cochrane contra Población 25 de Febrero (20 horas, primera serie). Y, el domingo, desde las 16 horas con los siguientes encuentros: Ferroviario vs Cruzeiro (segunda); 18 horas, Huracán San Luis vs Nelson Pereira (segunda), y; 20 horas, Unión Departamental vs Nelson Pereira (seniors).

CD Enrique Sorrel, segunda serie.

Villa Teniente, seniors.

Libertad Urmeneta, seniors.