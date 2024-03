Dos detenidos por mantener droga y quebrantamiento de condena

No es alguien ajeno a la política local, y tampoco de la política nacional. Como diputado, como subsecretario y como presidente nacional de su partido estuvo en la primera línea de la política nacional. Quiso ser el primer gobernador regional de O´Higgins, pero el Covid lo obligó a retirar su candidatura, a no realizar campaña, en la primaria oficialista donde compitieron además Pablo Silva y Fernando Verdugo.

Alejado de los focos hoy vuelve a la carga, y lanza su candidatura, más bien pre candidatura -corrige- buscando ser una opción en una primaria que hasta su llegada no parecía estar en los planes del actual gobernador que daba por sentada su candidatura a la reelección.

Así la irrupción del ex diputado por dos periodos por nuestra región y ex presidente de la Democracia Cristiana viene a mover el mapa político local.

En este contexto conversamos con Juan Carlos Latorre, quien si bien no quiso realizar “criticas personales” si deslizó varios puntos a mejorar en el Gobierno Regional.

¿Es el candidato a gobernador regional por la Democracia Cristiana?

Bueno, lo que yo he hecho es simplemente aceptar una invitación para inscribirme como precandidato dentro del proceso que realiza la Democracia Cristiana en todo el país en vistas a proyectar las candidaturas que podrían presentarse tanto en las candidaturas a gobernador como alcaldes y concejales y consejeros regionales.

Efectivamente yo he manifestado no solamente mi decisión de inscribirme como precandidato, sino que he planteado la conveniencia de que las definiciones que se adopten, particularmente en la región -sean cuales sean los pactos que se firmen- con una primaria previa. Me parece a mí que es lo correcto, para que se proyecten en forma efectiva los liderazgos que cada coalición podría tener en esta elección.

Bueno un poco me respondió la siguiente pregunta era si cómo se viene el tema de pactos electorales. Si la DC irá junto con el oficialismo, o con cierta parte de del actual conglomerado de gobierno, si lo que se pretende es hacer una sola lista más bien de centro izquierda.

Eso tendrá que definirse en el corto plazo entre los partidos que están conversando posibilidades de coalición. El perfil que yo represento es muy conocido, yo he sido toda la vida una persona que ha militado en la Democracia Cristiana, que ha colaborado en coaliciones de Centro izquierda y particularmente en los periodos de la Concertación con una coalición que en mi opinión fue extraordinariamente exitosa para darle gobierno a Chile. Que tuvo un respaldo importante y no solo en el parlamento, sino que en muchos municipios del país.

Eso es lo que me parece a mí que yo represento claramente y es esa la línea que me interesa fortalecer, me interesa colaborar para que esta opción no solamente pueda proyectarse -ojalá a través de unas primarias en la región- sino que adicionalmente pueda proyectarse también en cada una de las comunas ya sea en la elección de alcaldes como de concejales.

Y cuál serían sus principales propuestas o más bien por qué que le gustaría poder ser gobernador regional, una figura que está recién tomando forma después de un periodo de existencia.

En realidad yo creo que la formación de gobernaciones regionales, si bien son algo que ha sido novedoso en los últimos años, en cada una regiones constituyen no solamente parte de una nueva institucionalidad del país, sino que eh corresponden a una oportunidad que las regiones deben proyectar y fortalecer. Yo ya estuve como precandidato y producto del covid mi candidatura tuvo que ser dejada de lado, a pesar de eso alcancé a aparecer en el voto de las primarias y obtuvo una votación no menor, muy importante como esto para mí, es que creo que sigue existiendo la necesidad de fortalecer no solamente una propuesta de desarrollo regional que incorpore todas aquellas ventajas que en su desarrollo tiene nuestra región, tanto el punto de vista de lo que significa la presencia de una de las principales eh empresas mineras del país como El Teniente, la proyección que tiene este sector no solamente en la región sino que hacia el resto del país. La presencia del sector agrícola y agrícola Industrial con un rol extraordinariamente relevante y desde luego el desarrollo que debiera haber con mucha fuerza desde el gobierno regional con proyectos de distinta naturaleza para aspectos como el sector turístico y desde luego aquellas iniciativas que pueden ir fortaleciendo el sector industrial de nuestro de nuestro país y de nuestra región. O sea yo sigo pensando que ahí existen desafíos pendientes, esto no tiene por qué aparecer como una crítica a lo que ha sido la experiencia de este primer gobierno regional, sino que como un hecho objetivo que puede tener distintas perspectiva en su análisis, pero que desde mi punto de vista sigue todavía mostrando potencialidades pendientes en su desarrollo futuro.

Una de las críticas que se puede hacer a lo mejor es una proyección de largo plazo de la región. Porque si bien eh la actual figura del gobernador ha sido importante y ha marcado. Se ve más bien que va se ve proyecto a proyecto, que se van viendo las necesidades, Pero no se ve un objetivo que uno pueda decir la región transite hacia x camino proyectando 10, 15 o 20 años más

Sí, yo creo que efectivamente ese es el punto. Yo creo que – y esto no tiene por qué interpretarse como una crítica personal al actual gobernador, ni mucho menos – yo creo que es un desafío pendiente como lo es el retomar una estrategia de desarrollo regional. Una estrategia de desarrollo que vaya incorporando como parte del mismo distintas iniciativas que le den sentido. No solamente a las iniciativas concretas que se puedan presentar por sí mismas, sino que se puedan ver integradas en un gran plan que fortalezca el futuro de nuestra región.

En ese sentido a mí me parece que el gobierno regional tiene todavía una capacidad mayor que la que ha mostrado para la concreción de distintos proyectos. Cuando yo veo por ejemplo las cifras que nos muestra las distintas regiones respecto de lo que es -por ejemplo- el desarrollo en materia de infraestructura, a mí me preocupa que nuestra región aparezca con cifras que están muy por debajo del promedio del resto de la regiones del país. De hecho estuve en un encuentro en el Ministerio de Obras Públicas en que se muestra los proyectos que se van a realizar en los próximos años en la región y me preocupa que los montos estén muy por debajo de lo que yo creo debieran ser. Si uno compara con la capacidad de desarrollo que han logrado otras regiones, y lo situó solamente como un ejemplo no quiero centrarme en un punto que pueda parecer como crítico, sino que simplemente reiterar la idea de que la potencialidad de nuestra región es muy superior a lo que hoy día estamos efectivamente proyectando. Hay áreas donde el trabajo que se realiza sigue siendo importante y necesario en torno a medidas que fortalecen a sectores sociales tradicionalmente necesitados o postergados; eso hay que mantenerlo pero evidentemente que hay una capacidad en la que la asociación pública privada juega un rol fundamental para fortalecerla y que yo echo de menos como uno de los aspectos que nuestra región debiera proyectar con más fuerza en el futuro.

Obviamente esto no lo asocio solamente a un liderazgo regional pero sí a la capacidad de integrar y formar equipos del primer nivel con los mejores profesionales de nuestra región, muchas veces independientemente de cuál sea su forma de pensar, que puedan asociarse positivamente en un esfuerzo que es de necesidad y satisfactorio para todas las personas sin excepción. Yo creo que la madurez que hemos alcanzado en muchos ámbitos debiera también estar presente en este sentido en el potenciamiento de la capacidad que la región tiene.

Y ya teniendo un periodo en con los gobernadores regionales funcionando ¿Usted cree que las atribuciones que tiene el jefe regional son suficientes, faltan o incluso son a lo mejor demasiadas?

Mira yo creo que lo peor que puede ocurrir para una autoridad es no ejercer plenamente las facultades que tiene y eso vale no solamente para nivel regional sino que vale también para aquellas personas que asumen roles en el nivel nacional. A mí me preocupa el que durante el desarrollo del actual gobierno quede en evidencia permanentemente en muchos sectores el que ,habiendo personas que están ocupando roles que son muy relevantes, cuando uno se aproxima a ellas se da cuenta que no está consciente ni siquiera de cuál es la función para la cual han sidos invitados a colaborar. Esto que vale a nivel nacional, evidente que vale también en el nivel regional.

Yo quiero ser cuidadoso porque en esto a veces uno por decir una idea puede afectar a personas injustamente, pero yo tengo la impresión de que las atribuciones que hoy día tiene el gobierno regional son suficientes como para haber mostrado o mostrar resultados satisfactorios en varios ámbitos, independientemente de que las regiones sigan hoy día muchas veces vinculadas al gobierno nacional. Me refiero a la capacidad de negociación que tiene un buen equipo profesional para no solamente gestar proyectos, desarrollar proyectos, sino además para negociar en forma adecuada con el gobierno nacional

Cuando uno analiza la experiencia de los gobernadores regionales en el país, puede observar claramente que hay algunos que han derrochado su capacidad. Perdón, no derrochado, que han mostrado una enorme capacidad de negociación con el gobierno nacional y otros que prácticamente han estado ausentes de ella.

Por último si bien afortunadamente en la región no hemos tenido grandes casos, los gobiernos regionales en general en el país se han visto afectados por el por casos como fundaciones u otros por la mucha discrecionalidad en la entrega de algunos fondos ¿Cómo ve esa situación?

Lo veo como algo muy penoso, inaceptable. Yo creo que los casos que tenemos y que surgieron a partir de las denuncias que se vieron en proyectos que estaban asociados al Ministerio de la Vivienda posteriormente nos mostraron que también había muchos casos que decía en relación con una asignación inadecuada de fondos regionales, lo que sea nuestra realidad en la región de O´Higgins no es mi tema hoy día y espero que las investigaciones que actualmente realiza la fiscalía a nivel regional y nacional eh ojalá liberen absolutamente a nuestro gobierno Regional de cualquier responsabilidad en ese sentido.