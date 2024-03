PDI contará con dos nuevos vehículos para la Brigada de Homicidios y transporte de canes de antinarcóticos

Oriunda de San Fernando, Sandra Ibarra tenía claro que lo suyo no iba por el lado de la agricultura. “Allá es zona huasa, agrícola, entonces cuando me impuse el desafío de estudiar una carrera relacionada a la minería, mi familia me decía ‘¡cómo se te ocurre!’”, recuerda con una sonrisa.

Lejos del campo, hoy Sandra se desempeña como ingeniera a cargo de la Unidad de Recuperación de Aguas en Codelco División El Teniente.

¿De qué se trata tu trabajo?

Como ingeniera a cargo del área, mi misión está en generar las comunicaciones y nexos entre los diferentes equipos de trabajo, como mantención, seguridad, instrumentistas, eléctricos y, no menos importante, con Superintendencia de Ingeniería y Procesos, que nos permiten generar la estrategia para una buena operación en la unidad.

Parte importante del trabajo es estar en terreno, porque nuestra área tiene procesos críticos para la operación. Están los espesadores, la sala de bombas, piscinas, canales, que también significan un desafío en materia de seguridad, entonces estoy mucho en terreno, con las personas, revisar las pautas de trabajo, ver las oportunidades, generar retroalimentación, aprender nuevas prácticas y metodologías que permitan mejorar nuestro desempeño.

Se trata de un rol muy desafiante, entonces.

El principal desafío que tenemos acá es la recuperación de agua, entendiendo también el contexto de la escasez hídrica en el país, por lo que siempre buscamos maximizar la cantidad de agua que podemos recuperar de nuestros procesos, para recircularla, ya sea en la Planta SAG, la Molienda Convencional u otras áreas que requieran nuestro apoyo. Tanto Codelco como nosotros como División tenemos compromisos a 2030 de reducir lo más posible nuestra huella hídrica.

¿Cómo llegaste a la División?

Entré como graduada en diciembre de 2022 y legué a la Unidad de Recuperación de Aguas en agosto de 2023, para asumir un gran desafío, porque requerían una nueva supervisión en el área y me pidieron prestar apoyo.

Soy la única mujer en el área, así que cuando llegué fue un desafío grande, porque no estaban acostumbrados a tener mujeres, entonces también fue para abrir el espacio a nuevas generaciones, a nuevas mujeres. Así logramos traer a una mujer operadora.

Tuve la dicha de llegar junto con el jefe de área a esta unidad y pudimos fomentar mucho al equipo de trabajo, logrando un sello propio, que creo que es el que hasta hoy nos ha permitido mejorar las relaciones interpersonales entre las y los trabajadores y generar buenos nexos con las otras áreas de trabajo.

¿Qué significa para ti ser una mujer en minería y pionera, además, en tu unidad?

Cuando comencé a estudiar, llegué a una carrera donde solo el 10% eran mujeres y, si fuimos 15 las que entramos, solo salimos 3, entonces somos muy pocas las metalurgistas. Eso hace que al llegar a nuestras áreas de trabajo también seamos muy pocas y tenemos ese desafío, de cuando estamos en la faena, en la operación minera, abrir esos espacios y esas oportunidades a todas esas mujeres que están empezando en la minería.

En mi caso, creo que mi principal desafío fue acostumbrar a los trabajadores, a los operadores, a que había una mujer en el área que tenía los mismos derechos que ellos, que podía hacer las mismas actividades que ellos, quizás no tan rápido, pero que las hace igual.

Por eso he pasado por todos los trabajos que hacen los hombres acá en la operación, porque si quiero que se integren mujeres, tengo que saber qué se hace y cómo se hacen las cosas.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta la comunicación con la gente, relacionarme con las personas de distintas áreas, tomar los puntos de vista, conocer las estrategias, creo que es parte esencial de un buen resultado para la producción. Es importante que la gente esté feliz trabajando, porque eso va a llevar a una buena producción.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Es como estar en la selección nacional y jugar un partido por Chile. Estar aquí es lo mismo, me pongo la camiseta por el país, haciendo lo que yo estudié, que es la metalurgia. Las decisiones que tomamos acá impactan directamente a lo que entregamos al país, por eso estar aquí y jugármela por Chile y la Unidad de Recuperación de Aguas, me llena de orgullo.