¿Quién fue Francisco Javier Errázuriz Talavera?

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

Escritor para Latinoamérica (Monte Alto Editorial)

Doctorando en Historia (Universidad San Sebastián)

Francisco Javier Errázuriz Talavera, ​ conocido por su seudónimo «Fra Fra», fue un empresario y político chileno, sin embargo, con fecha 04 de marzo ha partido de este mundo. Su historia relata diversas variantes públicas, incluso, ostenta una candidatura presidencial en 1989. Tal vez, estamos en presencia de un hombre con tradición política, con fuertes convicciones empresariales y deseos de poder, no obstante, una aguda enfermedad terminaría de apagarlo paulatinamente de la tierra en que vivimos.

Primero, Francisco Javier Errázuriz Talavera fue un Ingeniero agrónomo, empresario y político del Partido Unión de Centro-Centro. Senador por la Décima Circunscripción Senatorial, VII Región del Maule Norte, período 1994-2002. Candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1989. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile señala lo siguiente respecto de su vida, trabajo y trayectoria: “Nació en Santiago, el 7 de mayo de 1942. Hijo del ex senador del Partido Liberal, Ladislao Errázuriz Pereira, y de Amelia Talavera Balmaceda. Realizó sus estudios básicos y medios en el Liceo Alemán de Santiago y en la Escuela Militar, donde alcanzó el grado de Brigadier Mayor. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Agronomía y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de ingeniero agrónomo con mención en Economía Agraria en 1964 […] En 1980 adquirió el Banco Comercial de Curicó, licitado por CORFO, y que se llamó Banco Nacional, donde fue presidente del directorio. En 1981 desarrolló, en conjunto con otros socios, la Administración de Fondos de Pensiones Invierta, en la cual fue su vicepresidente. Creó, además, las Compañías de Seguros de Vida y Generales Renta Nacional, Leasing Nacional y Compañías de factoring financiero”. Sin duda, estamos en presencia de un empresario con alcances transversales, expansión que lo instaló paulatinamente en el sector privado de nuestro país acrecentando su patrimonio y economía propiamente tal.

Segundo, en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 1989, durante el régimen de Augusto Pinochet Ugarte, presentó su candidatura presidencial independiente con el fin de representar a un espectro social que él llamó «centro-centro». Utilizó el apelativo «Fra-Fra» en el desarrollo de su candidatura, donde compitió con Patricio Aylwin Azócar y Hernán Büchi, así lo afirma el mismo repositorio estatal aludido en el párrafo anterior. En 2007 vendió el supermercado Unimarc al empresario Álvaro Saieh, que había adquirido en el año 1982. Finalmente muere el 4 de marzo del presente 2024. Ahora bien, ¿Qué legado deja un hombre cuyas aspiraciones avanzaron hasta el punto de pretender la presidencia de Chile? ¿Cómo será recordado en la política de nuestro país? Tras las elecciones de 1989 obtuvo el tercer lugar con 1.077.172 votos, correspondientes al 15,43% de total de los sufragios válidos, no obstante, surgen muchas preguntas. ¿Es un buen aliado de la política el sector privado de un país? ¿Cuál es el límite de las ansias de poder? La vida de Francisco Javier Errázuriz Talavera, ​ conocido por su seudónimo «Fra Fra», no estuvo libre de polémicas, que incluyeron detenciones, deudas, golpiza de parte de un trabajador y hasta acusaciones por supuesta trata de personas, no mirar aquellos vectores que instalan una cierta interpelación a su vida, podría provocar ese vicio eterno de “idolatría” o “romanticismo” tras la muerte de un hombre público. La historia debe propiciar análisis, antecedentes, investigación y todas aquellos elementos que permitan la reconstrucción depurada de un individuo, claro, con ello no tomamos partido por nadie (esos que le odian, aman o admiran), por el contrario, solo colocamos el acento en la transversalidad de la información, ya que de esa forma hacemos historia con límites y argumentos heterogéneos.

Ante la muerte de un exempresario líder, de un expolítico con ideas firmes y apasionado por llegar a la presidencia de la república, nuestra columna de la semana se preguntó ¿Quién fue Francisco Javier Errázuriz Talavera?