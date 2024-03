35 años del enigma de las uvas envenenadas de 1989

Talleres motivacionales y del programa de bienestar y salud mental, junto con inducción en aulas virtuales y matemáticas fueron parte del programa de la “Semana Cero” para alumnos nuevos 2024 del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. En este período, los estudiantes también se reunieron con el Comité Directivo de sede Rancagua y con los equipos de sus respectivas carreras.

Para Gabriel Veloso, estudiante de Técnico Agrícola, fue una semana entretenida: “Nos enseñaron las salas, las instituciones, los profesores y las asignaturas que nos correspondían y ya armamos un grupo con los compañeros”. Gabriel es de Codegua y quiere seguir los pasos de su padre: “Él es Técnico Agrícola también, pero yo quiero sacar la Ingeniería. Me dieron buenas razones para estudiar en Santo Tomás, tengo compañeros y amigos que están estudiando acá”.

Araceli Soto, de Técnico en Deportes, también tiene conocidos en la carrera: “Santo Tomás es el instituto que me gusta más de todos los que hay en Rancagua, investigué harto y me llamó la atención que tiene continuidad con la Universidad. Quiero ser un profesor integral y enseñarles lo que yo sé, en mi caso es el voleibol que lo practico desde chica”. La joven de Coltauco también participó en Semana Cero: “Los profesores han sido super simpáticos, brindan ayuda si uno lo necesita, está todo a la disposición de uno, si uno no entiende te explican. Me sirvió para ver mejor las salas y conversar con mis compañeros”. En tres jornadas de la Semana Cero se realizó también la Feria de Servicios en Santo Tomás Rancagua, con la participación de distintas unidades. Fue la oportunidad para que los estudiantes nuevos pudieran conocer, por ejemplo, el Centro de Aprendizaje, donde tienen la posibilidad de acceder a tutorías grupales o individuales que son gratuitas para apoyar su formación. También estuvo presente el Instituto Confucio con las opciones de cursos de chino mandarín y actividades de cultura china y organismos externos como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) que dio a conocer su oferta programática